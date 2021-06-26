بهاواي.. قد تكون هذه الجزيرة أول من يحقق الحصانة ضد فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع اقتراب هاواي من تحقيق أهداف رئيسية في التطعيم، أعلن الحاكم ديفيد إيجي، يوم الخميس، أن الولاية ستبدأ قريبًا في تخفيف بعض قيود السفر التي يتم تنفيذها حاليًا.

واعتبارًا من 8 يوليو/ تموز، سيتمكن المسافرون من البر الرئيسي للولايات المتحدة، الذين تم تطعيمهم بالكامل، من تجاوز الحجر الصحي واختبار ما قبل السفر عند زيارة هاواي، على حد قول إيجي.

ويجب على المسافرين تقديم نسخة ورقية من سجلات التطعيم الخاصة بهم وتحميل سجلاتهم على برنامج 'Safe Travels' التابع للولاية، على حد قول إيجي للصحفيين.

وقال إيجي: "أعلم أن هذا التغيير كان متوقعًا على نطاق واسع، وسيسهل على السكان العودة إلى ديارهم، واستمتاع الزوار بجزرنا".

وفي الوقت الحالي، يجب على المسافرين الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام. وإذا كانوا مسافرين من ولايات أمريكية أخرى أو من كندا أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو تايوان، يمكنهم تجنب الحجر الصحي من خلال تقديم اختبار سلبي من "شريك موثوق به".

وتم تنفيذ برنامج السفر الخاص بكوفيد-19، الذي يعد تابعًا للولاية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وأضاف الحاكم أنه اعتبارًا من 8 يوليو/ تموز، ستزيد هاواي أحجام التجمعات الداخلية من 10 إلى 25 شخصًا، وسترفع حدود التجمعات الخارجية من 25 إلى 75 شخصًا. ليس ذلك فحسب، وإنما سيتم السماح للمطاعم أيضًا بالعمل بسعة 75٪ اعتبارًا من 8 يوليو/ تموز.

وقال إيجي: "نعتقد أنه سيسهل على أولئك الذين تم تطعيمهم السفر إلى هاواي، ونعتقد أنه سيساعد إلى حد ما في جلب المزيد من الزوار إلى هنا".

واعتبارًا من يوم الخميس، تم تطعيم 57٪ من إجمالي السكان بشكل كامل، وتلقى 62٪ جرعة واحدة على الأقل، وفقًا للبيانات الصحية للولاية.