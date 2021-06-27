دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون سمعت أو جربت سابقاً تناول الكوارع والمخ كونك تأتي من بلدٍ عربي، ولكن سيكون الأمر مذهلاً وغريبًا بالنسبة لشخص يأتي من خلفية أوروبية.

وانتقل النرويجي، أودن أوميدال، للعيش في مصر بغرض دراسة اللغة العربية، حيث استغل فرصة تواجده في البلاد من خلال إنشاء مدونة عبر موقع "يوتيوب".

وبالتالي، حاول التواصل مع صانع المحتوى المصري، محمد الهادي، بغرض التعاون لأنه كان يتابع فيديوهاته عبر "يوتيوب".

وكان أودن قد بدأ بتجربة المأكولات الشعبية المصرية في أحد فيديوهاته عبر القناة، دون أن يعرف شيئاً عنها أو حتى عن طريقة تناولها.

ومن بين أكثر التعليقات التي انهالت على قناة أودن هي تجربة هذه المأكولات الشعبية بمشاركة أحد المصريين حتى يتناولها بطريقة صحيحة.

ولدى زيارة أودن لمدينة دبي، لم يُفوِّت الهادي الفرصة للتعاون معه في هذه التجربة ومشاركتها مع المتابعين.

وتناول الثنائي مأكولات شعبية مصرية مختلفة، في مطعم "شطة" بدبي، مثل الملوخية المصرية، والكبدة، والكباب، والكفتة، والكوارع، والمخ، والحواوشي، والفتة، وورق العنب المحشو بالأرز، والباذنجان المقلي، واللحمة المحمرة.

وكان الهادي قد اختار جميع الأطباق تقريباً التي يقدمها المطعم، لكنه حرص على جعل أودن يجرب مأكولات شعبية جداً، مثل الكوارع والمخ، حتى يرى ردة فعله.

وتحدث أودن عن تجربته لموقع CNN بالعربية، قائلاً: "يُعد الطعام المصري شيئاً مميزاً ، ومن الصعب أن أجد طعاماً مصرياً تقليدياً في بلدي الأم النرويج. لذلك كانت هذه التجربة مثيرة للغاية. أعتقد أنني أحببت جميع الأصناف، لكن عندما أخبرني محمد أنني أتناول المخ وأشياء من هذا القبيل، لم يعد طعمها جيداً بالنسبة لي".

ولم يستطع أودن تحديد طبقه المفضل، حيث أُعجب بمعظم أصناف الطعام، منها الخبز المصري، والكوارع، والفتة.

وأوضح أودن أن هناك الكثير من الأطعمة التقليدية حول العالم في النرويج، بدءًا من أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا ودول أخرى في أوروبا. ولكن، لا يتوفر الطعام من الشرق الأوسط، وخاصة من مصر.

ويقول الهادي لموقع CNN بالعربية: "كمدونين للسفر، دائمًا ما نحرص على تجربة الأكلات الشعبية لكي نتعرف أكثر على ثقافة الشعب، وهو (أي أودن) كان مستعداً لتجربة كل شيء".

ويُذكر أن مصر تشتهر بالكشري، والفول، والطعمية (الفلافل).

وأوضح الهادي أن الطعام الشعبي يمتاز بسعره المنخفض وفوائده الكبيرة، لذلك يتم تناوله من قبل جميع طبقات المجتمع.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص الذين يهتمون بآراء الآخرين حول مأكولات مصر وعاداتها وتقاليدها. كما أثار المحتوى اهتمام الناس، وخاصة أن أودن يأتي من خلفية أوروبية، ويعرف بعض الكلمات المصرية.

وبدأ الهادي بصناعة المدونات عبر موقع "يوتيوب" منذ حوالي 4 سنوات، حتى ينقل لمتابعيه أسلوب الحياة في المدينة.

وركز الهادي مؤخرًا على توثيق رحلاته داخل مصر، في سلسلة تُعرف باسم "اللي مشفتوش في مصر"، حتى يُعرِّف العالم على معالم البلاد، وعاداتها، وتقاليدها المختلفة.