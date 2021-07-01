في الإمارات.. تسجيل أول ظهور لطائر القطقاط الأفريقي في دبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكنت بلدية دبي من تسجيل أول ظهور لطائر القطقاط الأفريقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للبلدية عبر موقع "تويتر"، الثلاثاء.

وظهر الطائر، الذي يُشار إليه أيضاً بـ"Vanellus senegallus"، في محمية جبل نزوى، إضافةً إلى محمية دبي الصحراوية.

ووثّقت كاميرات المراقبة وجود الطائر في المحميتين خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يونيو/حزيران من عام 2021.

سجلت #بلدية_دبي أول ظهور لطائر القطقاط الأفريقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في محميَتي جبل نزوى ودبي الصحراوية، وقد وثّقت كاميرات المراقبة وجود الطائر في المحميتين خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يونيو 2021. https://t.co/2Mva6QqKaO

وليست دبي المنطقة الوحيدة في دولة الإمارات التي رصدت مشاهدات مثيرة للإهتمام عندما يتعلق الأمر بالطيور.

وأشار الموقع الرسمي لبلدية إمارة الفجيرة عبر الإنترنت عن نجاح فريق في محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة بتوثيق البومة العمانية، التي لم تُر قط بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة في يوليو/تموز من عام 2020.

ورغم تسجيل صوت البومة العمانية سابقاً، إلا أن تلك كانت أول مرة توثق فيها مرئياً في البلاد.

وفي سبتمبر/أيلول من عام 2020، رُصد أحد أنواع الطيور الأكثر ندرةً في العالم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو من نوع "Steppe Whimbrel".

ويُعد الطائر نادراً، وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه يُقدر وجود حوالي 100 طائر منه فقط حول العالم.