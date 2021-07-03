إيطاليا تخطط لتشغيل قطار النوم الفاخر بحلول عام 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتبر واحدة من أجمل الدول في أوروبا التي تتمتع بقدر هائل من التراث، فهي تحتضن مدنًا عالمية مشهورة ومناظر طبيعية خلابة ونظام سكك حديدية من الدرجة الأولى.

إيطاليا بالفعل هي وجهة أحلام.. ولكن، يوجد اليوم خطط لجعل تجربة السكك الحديدية أكثر حالمة، مع وضع خطط لتسيير قطار "دولتشي فيتا".

ومن المقرر أن يمر "قطار دولتشي فيتا" عبر أشهر المناظر الطبيعية بإيطاليا، في قطارات تاريخية ذات تجهيزات فاخرة من حقبة "دولتشي فيتا".

وستغطي مسارات الرحلة 14 منطقة من أصل 20 منطقة في إيطاليا، وستصل إلى 128 مدينة، وتغطي ألف ميل من المسارات من الشمال إلى الجنوب.

وستتراوح مسارات الرحلة من ليلة إلى ثلاث ليال.

سيمر القطار عبر منطقة النبيذ في إقليم بييمونتي بإيطاليا. Credit: Marco Bertorello/AFP via Getty Images

ومن المقرر إطلاق القطارات لأول مرة في 2023، لكن تم الإعلان عنها في رحلة تجريبية من روما إلى تشيفيتافيكيا، على ساحل لاتسيو، في قطار عتيق تم تجهيزه خصيصًا لهذه المناسبة.

وكان الشيف الشهير، كارلو كراكو، متواجدًا على متن الرحلة، حيث قدم فكرة لما سيختبره الضيوف.

ويعد "دولتشي فيتا" مشروعًا مشتركًا بين Trenitalia، وهي جزء من شركة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية Ferrovie dello Stato، وشركة Arsenale S.p.A التي تتخصص في الضيافة الفاخرة، حيث تقف وراء الفنادق الفاخرة القادمة، بما في ذلك Soho House في روما وRosewood في البندقية.

ووعد المتحدث باسم المشروع أن القطارات ستخدم جميع مناطق الجذب الرئيسية في إيطاليا، بدءًا من بحارها وتلالها وجبالها إلى قرى العصور الوسطى ووجهات عشاق الطعام.

وقال باولو بارليتا، الرئيس التنفيذي لشركة Arsenale SpA: "السياحة لا تعني الفنادق والمطاعم فقط.. تقدم إيطاليا تجربة 360 درجة، ونحن بحاجة إلى البدء مجددًا من تلك التجربة لتقديم عرض كامل".

ووعد بأن القطارات ستنقل السائحين إلى "أماكن أقل شهرة" في "مسارات جديدة".

وسيقل كل قطار مكون من 11 عربة 64 شخصًا فقط في 32 كابينة، أي سيكون هناك 12 جناحًا فاخرًا و20 جناحًا عاديًا.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن تكلفة التذاكر.

لا تستطيع الانتظار حتى عام 2023؟ في غضون ذلك، أعلنت Trenitalia عن مسارات جديدة لصيف 2021، بما في ذلك أول قطار فائق السرعة بين ميلانو وريدجو كالابريا، إضافة إلى مسارات عالية السرعة إلى الجبال، فضلا عن بولزانو إلى أنكونا وميلانو إلى ترينت وبولزانو. كما يتم تكثيف الخدمات على طول ساحل البحر الأدرياتيكي.