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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتمدت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، تسجيل 3 مواقع أثرية جديدة بمصر ضمن لائحة المواقع التراثية بالمنظمة، وذاك خلال اجتماع اللجنة الأخير بمدينة الرباط بالمغرب.

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، في بيان أمس أن اللجنة أدرجت كلاً من المتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقصر البارون بحي مصر الجديدة، ضمن قائمة "الإيسيسكو"، وذلك بعد قيام وزارة السياحة والآثار بتقديم ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والفنية لهذه المواقع، وكذلك عناصرها المعمارية وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها.

مدينة شالي بواحة سيوة بين المواقع الأثرية المصرية الجديدة ضمن لائحة المواقع التراثية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وأكد وزيري أن تسجيل هذه المواقع "يأتي في إطار استراتيجية وخطة وزارة السياحة والآثار الخاصة بإبراز المواقع الأثرية ذات الأولوية وتسجيلها ضمن قوائم التراث الدولية للتعريف بها وتحسين عوامل الجذب السياحى فيها، إذ تم تسجيل المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لليونسكو في فبراير/ شباط الماضي"، وفقًا للبيان.

المتحف المصري بالتحرير بين المواقع الأثرية المصرية الجديدة ضمن لائحة المواقع التراثية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وأشار وزيري إلى أن عمليات الترميم الشاملة التي نفذت في كل من مدينة شالي وقصر البارون وافتتاحهما للزيارة مؤخرًا أسهم في اعتمادهما ضمن قائمة "الإيسيسكو"، والتي تضم الدير الأحمر بسوهاج ومقياس النيل بالروضة، بالإضافة إلى مدينة القصر وجبانة البجوات بمحافظة الوادي الجديد والمسجلتين ضمن القائمة التمهيدية للمنظمة، بحسب البيان.