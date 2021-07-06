بالقرب من البحر الميت.. اكتشاف مادة لم تُرصد إلا في النيازك سابقاً

اكتشاف أجزاء من مخطوطة عمرها 2000 عام بالقرب من البحر الميت

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف علماء من جامعة "سانت بطرسبرغ" في روسيا عن اكتشاف مثير للتساؤلات على مقربة من البحر الميت.

وبالتعاون مع باحثين من ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، عثر العلماء على معدن "Allabogdanite" أرضي، بحسب ما أشار إليه بيان من الموقع الرسمي لجامعة "سانت بطرسبرغ" عبر الإنترنت في نهاية يونيو/حزيران.

صورة لحوض "حاترويم " في إسرائيل. تصوير: © Mineralogical Society of America

وذكر البيان أنه عبارة عن "معدن عُثر عليه، حتى الآن، في محتوى النيازك الآتية من خارج كوكب الأرض فقط".

وأضاف البيان أنه "عُثر على هذا الاكتشاف بالقرب من البحر الميت، وفي المنطقة التاريخية لجنوب بلاد الشام".

صورة عامة للصخرة التي تحتوي على معدني "allabogdanite"، و"barringerite ". تصوير: © Mineralogical Society of America

وتم الإبلاغ عن معدن "Allabogdanite" لأول مرة في أوائل عام 2000 من "أونيلو"، وهو نيزك حديدي صغير عُثر عليه في نهر "Bolshoi Dolguchan" شرق ياقوتيا.

ومنذ ذلك الحين، رُصد المعدن في عدة نيازك حديدية.

وأشار البيان إلى أن "الاكتشاف الجديد في البحر الميت هو أول تأكيد لوجود المعدن على الأرض".

وكُشف عن وجود المعدن خلال دراسة منهجية للفوسيدات الأرضية في منطقة البحر الميت.

ويمكن للـ"Allabogdanite" الأرضي أن يتشكل عند ضغوط تتجاوز 25 جيجاباسكال.

وقال المؤلف الرئيسي للمقال، والأستاذ في قسم علم البلورات في جامعة "سانت بطرسبرغ"، سيرجي بريتفين: "يمكن الوصول إلى مثل هذه الضغوط العالية على الأرض أثناء الاصطدامات الكارثية مع أجسام نيزكية كبيرة، أو في ظل الخضوع لظروف وشاح الأرض على عمق يزيد عن 500 كيلومتر".

وأشار البيان إلى أن "اكتشاف الـ"Allabogdanite" الأرضي مرتبط بالصخور السطحية لتكوين "حاتروريم" في صحراء النقب بإسرائيل".

وأضاف بريتفين أن "اكتشاف المعدن في المنطقة التاريخية لجنوب الشام يثير العديد من الأسئلة المتعلقة بظروف تكوين الصخور السطحية في هذه المنطقة".

ودُعم هذا البحث من قبل مؤسسة العلوم الروسية، ونُشر في مجلة "American Mineralogist".