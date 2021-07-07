يوفر إطلالة بـ270 درجة.. إطلاق "قطار باندا" معلق بأرضية زجاجية بالصين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعرف تشنغدو بكونها موطن برنامج تربية الباندا في الصين، ولذلك، يبدو من المناسب أن تتمتع المدينة بـ"قطار باندا" للترحيب بالسياح الدوليين لدى عودتهم.

وبتاريخ 26 يونيو/حزيران، أطلقت عاصمة مقاطعة سيتشوان خط سكة حديد "Zhongtang" الهوائي، وهو قطار معلق يتميز بأرضية "زجاجية"، يمكن للركاب الرؤية عبرها.

ويوفر للقطار إطلالة بـ270 درجة بما أن الجزء العلوي منه غير شفاف.

يتميز هذا القطار في الصين بأرضية "زجاجية". Credit: CCTV

وسيلاحظ المسافرون الذين ينظرون إلى القطار من الأمام أنه مطلي ليشبه دب الباندا.

ويُعد مشروع "Dayi Air Rail" أول خط اختبار سياحي للسكك الحديدية الهوائية ذات الطاقة الجديدة في العالم.

يمكن للقطار أن يسافر بسرعة تصل إلى حوالي 80 كيلومترا في الساعة. Credit: CCTV

ويعني ذلك أن وسيلة النقل هذه تتكون من سكة حديد معلقة تستخدم طاقة بطاريات الليثيوم كقوة للجر، ويبلغ طولها حوالي 11.5 كيلومترًا.

ويمكن استيعاب 120 شخصًا كحد أقصى في كل مركبة.

ونظراً لأن الزجاج يمكن أن يعكس الحرارة، تتمتع القطارات بمكيفات هواء لموازنة الأمر، وهي مصنوعة من مواد خفيفة الوزن تتكون من ألياف الكربون.

ويمكن للقطار أن يسافر بسرعة تصل إلى حوالي 80 كيلومترًا في الساعة.

ولدى خط القطار 4 محطات حالياً، وهي: محطة "Dayi"، و"Guanghua Avenue"، و"Sujiazhen"، و"Anren".

ورغم أن سكة حديد "Zhongtang" موجهة أكثر للسياح لمشاهدة معالم المدينة أكثر من كونها للسكان المحليين الذين يتنقلون إلى العمل، إلا أنها جزء آخر من مشروع شبكة السكك الحديدية الصينية.