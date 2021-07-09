دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل التغير المستمر لقيود جائحة كوفيد-19، إليك تحديث لائحة الدول العربية المُدرجة ضمن القائمة الحمراء، التي تعني خضوع القادمين من تلك الدول للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام.

وتضم القائمة الحمراء الحالية للمملكة المتحدة الدول العربية الآتية: البحرين، ومصر، وسلطنة عمان، وقطر، والصومال، والسودان، وتونس، والإمارات.

وتعني القائمة البرتقالية أن السفر إلى هناك يعتبر مخالفاً للتوجيهات الحكومية (وإن لم يكن ذلك غير قانوني)، وسيتعين على أي شخص يقوم بذلك الخضوع لفحص كوفيد-19 قبل المغادرة ثم عزل نفسه في المنزل لمدة عشرة أيام عند عودته.

وتشمل هذه القائمة الدول العربية الآتية: الجزائر، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، الأراضي الفلسطينية، ليبيا، موريتانيا، المغرب، السعودية، سوريا، واليمن.

وبالنسبة إلى القائمة الخضراء، فهي لا تضم أي دول عربية حتى الآن.

ومن خلال الانفوجرافيك أعلاه، تعرف على الدول العربية التي أُدرجت أسماؤها بحسب تصنيفات المملكة المتحدة فيما يتعلق بوباء كوفيد-19: