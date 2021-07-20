قمة طبيعية في السعودية على شكل قلب..ومصور يوثقها من الجو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمزج المصور المحب للترحال، مشعل السديري، شغفه في التصوير والطيران معاً، وينتج عن ذلك مجموعة من الصور الجوية الرائعة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مشهد أثار دهشة مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخراً.

وكان السديري، الحاصل على رخصة الطيار الخاص، يحلق بطائرته في منطقة عودة سدير في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض عندما صادف مشهداً لفت انتباهه، وهو عبارة عن قمة طبيعية تتخذ شكل قلب.

التُقطت هذه الصورة في منطقة عودة سدير في المملكة العربية السعودية. Credit: Mishaal AL-Sudairy

وقال السديري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لم يلفت نظري دقة شكل القلب فحسب، بل تجسّده أيضاً في عدة طبقات".

ويعتقد المصور أن هذه "الظاهرة الطبيعية الغريبة"، بحسب تعبيره، قد تكون ناتجة عن ترسب قديم للمياه.

كان المصور على متن طائرة من طراز "Cessna Skycatcher 162". Credit: Mishaal AL-Sudairy

ورأى المصور هذا الشكل صدفةً في منتصف شهر يونيو/حزيران من عام 2021، ثم عاد بطائرته ليقوم برحلة خاصة في المنطقة بعد حوالي أسبوع للتأكد مما رآه، وتوثيقه من زوايا مختلفة.

من وطننا الجميل صورة للطبيعة الخلابة منحوتة طبيعية على شكل قلب شرق عودة سدير بالقرب من مخيم البلدية فسبحان الله الخالق المبدع العلي القدير حفظ الله وطننا الغالي قيادة وشعبا Spectacular Heart Shaped topography near Audat Sudair in Riyadh region #مشعل_السديري #السياحة_السعودية https://t.co/DqSfU2Z60i

وكان السديري على متن طائرة من طراز "Cessna Skycatcher 162"، والتي أتاحت له التصوير بفضل جناحها المرتفع.

ولفتت صور السديري انتباه مستخدمي موقع "تويتر"، وذكر المصور أن الكثير من الأشخاص طلبوا منه معرفة مكان تواجد هذه القمة.

وإلى جانب ذلك، شارك وزير الثقافة، ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، واحدة من الصور التي وثقها السديري للقمة على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام".

وأشادت تعليقات المستخدمين بجمال الصورة.

واهتم السديري بالتصوير بسبب رغبته في توثيق الرحلات العديدة التي خاضها حول العالم.

وعند التحليق في سماء المملكة، يهتم المصور بتوثيق مختلف القرى، والمناطق التراثية، وأحوال الطقس، مثل هطول الأمطار، إضافةً إلى تضاريس البلاد.