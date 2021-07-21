قائمة بأفضل شركات الطيران في العالم لعام 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقد كان عامًا غريبًا بالنسبة لصناعة الطيران، حيث أوقفت العديد من شركات الطيران الطائرات لفترات كبيرة في عام 2020.

ولكن مع عودة السفر الجوي في بعض المناطق، أصدر موقع "Airline Ratings" تقريره السنوي حول أفضل شركات الطيران في العالم، وهو جاهز لمساعدة المسافرين في تحديد شركة الطيران التي يختارونها للعودة إلى السماء.

وتصنف وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات، التي تتخذ من أستراليا مقراً لها، جوائز التميز في شركات الطيران بناءً على معايير تشمل عمر الأسطول، ومراجعات الركاب، وعروض المنتجات.

وهذا العام، أدخل فريق المحررين العالميين استجابة شركات الطيران لـ"كوفيد-19" ضمن تلك المعايير أيضًا.

الخطوط الجوية القطرية هي أفضل شركة طيران لعام 2021 بحسب تصنيف موقع "Airline Ratings" Credit: Courtesy AirlineRatings.com

وهكذا بالنسبة لعام 2021، هناك دخول جديد في المرتبة الأولى، إذ قفزت الخطوط الجوية القطرية في التصنيف لتحتل الصدارة، متغلبًة بذلك على الفائزة السابقة أي طيران نيوزيلندا، التي تصدرت القائمة ست مرات على مدى السنوات العديدة الماضية، واحتلت المرتبة الثانية هذا العام.

وقال رئيس تحرير موقع "Airline Ratings"، جيفري توماس، لـ CNN، إن استجابة الخطوط الجوية القطرية للجائحة هي التي حسمت الأمر.

وأوضح توماس: "لطالما احتلت الخطوط الجوية القطرية مكانة عالية في تصنيفاتنا، إذ فازت بالعديد من الجوائز مثل أفضل درجة رجال أعمال، ولكن التزامها بالحفاظ على شبكة خطوطها مفتوحة إلى حد كبير هو ما جذب ثناء لجنة التحكيم - والأصوات".

وأشار توماس أيضًا إلى رحلات العودة إلى الوطن الخاصة بشركة الطيران، والتزامها بجعل تجربة الطيران خلال الوضع الوبائي آمنة قدر الإمكان.

تأثير الجائحة

شركة طيران نيوزيلندا تحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة هذا العام Credit: Courtesy AirlineRatings.com

وفي العادة، يعلن موقع "Airline Ratings" عن أفضل شركات الطيران في نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، تحسباً للعام المقبل. ولكن الجائحة أجبرت وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات على تغيير الأمور.

وأوضح توماس: "لقد أجلنا إعلان عام 2021 ليكون في عام 2021 بسبب فوضى "كوفيد-19"، وأردنا أن نرى كيف ستتعامل صناعة الطيران مع الجائحة على مدى فترة زمنية أطول قبل تحديد الاختيارات".

وعادةً ما تكون الربحية أحد العوامل الرئيسية التي يتم تقييمها من قبل لجنة التحكيم لتصنيف أفضل شركات الطيران، ولكن بسبب التأثير المالي الحاد لـ"كوفيد-19" على صناعة الطيران، لم يتم أخذ الشؤون المالية في الاعتبار هذا العام.

انضمت شركة طيران الإمارات في دبي إلى المراكز الخمسة الأولى ضمن قائمة "Airline Ratings" Credit: Courtesy AirlineRatings.com

وقال توماس: "كان علينا أن نتخلى عن ذلك هذا العام، لأن جميع شركات الطيران تقريبًا تخسر الأموال".

وفي المراكز الخمسة الأولى لهذا العام، انضمت الخطوط الجوية السنغافورية إلى كل من الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية النيوزيلندية، لتحتل المرتبة الثالثة.

وجاءت خطوط كانتاس الجوية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة موقع "Airline Ratings". وتم تصنيف شركة الطيران الأسترالية بشكل منفصل على أنها أكثر خطوط الطيران أمانًا في العالم من قبل "Airline Ratings" في وقت سابق من هذا العام.

واحتلت طيران الإمارات، ومقرها دبي، المرتبة الخامسة ضمن القائمة.

وبالإضافة إلى أفضل 20 تصنيفًا، قدم موقع "Airline Ratings" أيضًا جوائز إضافية لعروض شركات الطيران - بما في ذلك أفضل مقصورة درجة أولى (الخطوط الجوية السنغافورية) وأفضل طاقم مقصورة (خطوط فيرجن أستراليا الجوية) وأفضل صالات المطارات (خطوط كانتاس الجوية).

وفي الوقت ذاته، فاز الناقل الاقتصادي "إيزي جيت" بجائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة لأوروبا، بينما فازت خطوط "جيت ستار" الجوية على مستوى آسيا / المحيط الهادئ، وجنوب غرب الأمريكتين.

فازت الخطوط الجوية السنغافورية سابقًا بجائزة أفضل شركة طيران في عام 2019. هذا العام فازت الشركة أيضًا بجائزة أفضل مقصورة درجة أولى Credit: ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images

قائمة موقع "Airline Ratings" لأفضل شركات الطيران في العالم لعام 2021: