قطع من السجاد تغطي الحقول في تركيا..ما سرها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحجية ضخمة تتكون من الألوان والزخارف المتداخلة، والتي يغلب عليها اللون الأحمر.. من المحتمل أن تصادف هذا المشهد أمامك إذا كنت محظوظاً، وإذا كنت في محافظة أنطاليا التركية في الوقت الصحيح.

ومع قدوم موسم الصيف كل عام، تُغطّى حقول منطقة "دوشاما ألتي" جنوب غرب تركيا بآلاف السجادات الزاهية لتشكل مشهداً مدهشاً يجذب عشاق التصوير، ومحبي اقتناء السجاد التقليدي اليدوي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

تُغطى حقول "دوشاما ألتي" بولاية أنطاليا في تركيا بآلاف السجادات الزاهية في صيف كل عام. Credit: Lanell Rachid/Travelling Lens Photography

ووثقت صاحبة مدونة "Travelling Lens Photography" عبر الإنترنت، لانيل رشيد، هذا المشهد السنوي في يوليو/تموز من عام 2019.

آلاف السجادات

وثقت صاحبة مدونة "Travelling Lens Photography"، لانيل رشيد، هذا التقليد. Credit: Lanell Rachid/Travelling Lens Photography

وأثارت حقول السجاد الزاهية اهتمام رشيد عندما سمعت عن هذا التقليد الفريد، ما شجعها على التوجه إلى "دوشاما ألتي" مع زوجها لرؤية المشهد بعينيها.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت رشيد: "كان من الصعب جداً العثور عليه لعدم وجود أي لافتات، أو أي شيء لتوجيهك إلى هناك".

تظل السجادات في الحقول إلى أن يصبح لونها فاتحاً. Credit: Lanell Rachid/Travelling Lens Photography

وأدى ذلك إلى موقف طريف، إذ لجأ الثنائي إلى الطرق على باب شخص غريب لسؤاله عن الاتجاهات.

وبشكل عفوي، وبرحابة صدر، اقترح الرجل أن يركب سيارتهما ويوجههما إلى الطريق الصحيح.

وأكدت الأمريكية، التي تعيش في تركيا حالياً، أن هذا ما جذبها للعيش في البلاد، إذ قالت: "السكان يتمتعون بالكرم، ويريدون مشاركة ما لديهم، ويعتنون بغيرهم".

مشهد السجادات الملونة التي تغطي الحقل. Credit: Lanell Rachid/Travelling Lens Photography

ولدى الوصول إلى الحقل، سيتفاجأ المرء بمساحات شاسعة تحولت من اللون الأخضر إلى الأحمر سبب العدد الهائل من قطع السجاد التي تغطيها.

وأكدت رشيد المهتمة بالفن: "ذكّرني الأمر نوعاً ما بلوحة. وكانت هناك الكثير من الألوان، والتصاميم".

وزادت الجبال والطبيعة المحيطة بالحقل من جمال المشهد الذي رأته أمامها أيضاً.

تقليد متواصل منذ السبعينيات

صورة لبعض الأشخاص وهم يزيلون قطع السجاد خشية هطول المطر. Credit: Lanell Rachid/Travelling Lens Photography

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن نشر قطع السجاد في الحقول يبدأ بحلول شهر مايو/أيار، ويتم جمعها مرة أخرى في سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو تقليد متواصل في المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتُنشر قطع السجاد في الحقول بعد انتهاء سكان الأرياف بالمنطقة من الحصاد، و"هذا النوع من السجاد المنشور في حقول أنطاليا، عادةً ما يكون من النوع المصنوع يدوياً، وباستخدام صبغات طبيعية، ويتم نشر الآلاف منها حتى تكتسب لونها الحقيقي الزاهي"، وفقاً لوكالة الأناضول.

امرأة تبيع البطيخ في الطريق المؤدي إلى الحقول. Credit: Lanell Rachid/Travelling Lens Photography

وخلال وقتها بين الحقول، لم تستطع الأمريكية الاكتفاء بالتقاط الصور بفضل التنوع الكبير لقطع السجاد التي أحاطت بها من كل جانب، وقالت: "سترغب بالذهاب إلى كل سجادة لكون كل واحدة منها مميزة حقاً".

وتمنت رشيد لو كانت لديها طائرة "درون" ذاتية القيادة لتوثيق المشهد الشامل للحقول من الأعلى.

وتأتي قطع التي تزين الحقول من ماطق تركيا مختلفة، وهي تُنشر في الحقول لتتعرض لأشعة الشمس نهاراً، والرطوبة ليلاً.

وتبقى قطع السجاد في الحقول حتى يتحول لونها إلى الفاتح، وتُطهر من الجراثيم، وذلك وسط حراسة على مدار اليوم خشية هطول الأمطار.

المشهد الطبيعي الساحر الذي يُحيط بالمنطقة. Credit: Lanell Rachid/Travelling Lens Photography

وفي الطريق إلى حقول "دوشاما ألتي"، سيصادف المرء مشاهد ساحرة للجبال، والطبيعة، ويمكن التوقف أيضاً لشراء الفاكهة والمنتجات الزراعية التي يبيعها القرويون إلى جانب الطريق.