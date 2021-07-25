مع رفع قيود كورونا في العديد من الأماكن.. إليك كيف يمكنك السفر بأمان مع أطفالك غير الملقحين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما كانت حقائب السفر الخاصة بنا تجمع الغبار على مدار الـ 16 شهرًا الماضية، كانت صناعة السفر تتكيّف بسرعة لمواكبة متطلبات عصر "كوفيد-19" الجديد.

وهذا يعني أنه إذا كنت تقوم برحلتك الأولى منذ فترة من الوقت، فقد تكون الأمور مختلفة تمامًا عما اعتدت عليه سابقًا.

ولم يعد الأمر يتعلق فقط بإحضار محول كهربائي والتأكد من وضع الشامبو في عبوات صغيرة.

وفيما يلي قائمة مراجعة خاصة بالسفر وسط "كوفيد-19" تتضمن كل ما تحتاج الآن إلى التفكير فيه قبل الانطلاق في رحلتك.

التخطيط للسفر إلى وجهتك

1. افتتحت المزيد من أبواب السفر في جميع أنحاء العالم لأولئك الذين يستطيعون إثبات تلقيهم اللقاح بالكامل، مع الشرط المعتاد، وهو أن 14 يومًا يجب أن تكون قد انقضت منذ الحصول على الجرعة الثانية.

وليست كل اللقاحات متساوية، لذا ستحتاج إلى التحقق من أن نوع اللقاح الذي تلقيته مقبول من الوجهة التي ترغب في زيارتها.

2. تحقق بدقة من قيود الدخول لجميع الوجهات التي ترغب في زيارتها، أو المرور عبرها، واستمر في التحقق منها حتى وقت السفر، وأثناء الرحلة ذاتها.

وإذا كنت تخطط للسفر داخل بلد ما، فتذكر أن المناطق المختلفة قد تتمتع بقواعد مختلفة.

3. تذكر أنه على الرغم من أنه قد يُسمح لك بدخول بلد ما، فقد تظل الحياة بعيدة عن طبيعتها هناك. قم بالتحقق مسبقًا لمعرفة أماكن الجذب السياحي وخدمات الضيافة المفتوحة، وأين ومتى يكون ارتداء الكمامة أمرًا إلزاميًا.

4. قم بحجز رحلات طيران وإقامة مرنة وقابلة للاسترداد كلما أمكن ذلك، أو أعد النظر في الرحلة. ولا تهمل الحصول على تأمين سفر محدث، الذي تطلبه بعض الوجهات قبل الدخول.

الميزانية

1. هل تتذكر الإجازات الرخيصة والرحلات ذات الميزانية المحدودة؟ حسنًا، لن تعود تلك العروض لفترة من الوقت. توقع أو استعد لارتفاع الأسعار عندما يتعلق الأمر بتكلفة الرحلات الجوية، واستئجار السيارات، والإقامة، والطعام، والشراب، وكل شيء تقريبًا.

2. تحقق من عدد فحوصات "كوفيد-19" التي قد يُطلب منك أن تجريها ومقدار تكلفة كل منها. وإذا كان هناك احتمال أن تتغير قواعد السفر في منتصف الرحلة. وسيُطلب منك عزل نفسك في المنزل أو الخضوع لإقامة إلزامية في فندق معين، وهذا أمر ستحتاج إلى مراعاته أيضًا.

حزم الأمتعة

1. تأكد مقدمًا من الوثائق التي ستحتاج إلى تقديمها في مراحل مختلفة من رحلتك واطبع أي وثائق تتطلب نسخًا ورقية (أو ببساطة كنسخة احتياطية).

وبناءً على مكان وجودك في العالم والمكان الذي تتجه إليه، تحقق من متطلبات السفر وقم بتنزيل أي تطبيقات مطلوبة أو موصى بها، وقم بتحميلها بالمعلومات ذات الصلة.

2. بالإضافة إلى قائمة المراجعة العادية الخاصة بالأمتعة، تتواجد إضافتان جديدتان وهما الكمامات ذات الاستخدام الواحد وعبوة صغيرة من معقم اليدين، يمكنك حملها في حقيبة يدك.

3. قم بتعبئة عبوة المياه (الفارغة) القابلة لإعادة التعبئة في حقيبة يدك كالمعتاد، ولكن ضع في اعتبارك أنه نظرًا للاحتياطات الوقائية لـ "كوفيد-19"، قد لا تعمل صنابير المياه في المطارات التي تزورها.

4. من المحتمل ألا تكون جميع مطاعم ومتاجر المطار المفضلة لديك مفتوحة كالمعتاد، لذلك قد لا يكون من الممكن شراء أغراض باللحظة الأخيرة مثل أدوات النظافة أو بعض الوجبات الخفيفة. وإذا كان هناك أي غرض ضروري تحتاجه لرحلتك، فقم بشرائه قبل السفر.

التوجّه إلى المطار

1. إذا كانت رحلتك إلى المطار تتضمن وسائل النقل العام، فقد تكون الخدمات أقل تكرارًا من خدمات ما قبل "كوفيد-19". وقد يكون هناك نقص بعدد السائقين في العديد من المدن عندما يتعلق الأمر بسيارات الأجرة وتطبيقات النقل مثل "أوبر"، مما يعني أوقات انتظار أطول وأجور عالية.

2. بمجرد وصولك إلى المطار، قد تكون هناك تأخيرات في رحلتك بسبب أوقات انتظار فحوصات "كوفيد-19" وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي.

3. ربما تكون شركة الخطوط الجوية التي استخدمتها بشكل متكرر قد غيرت قواعد السفر الخاصة بها منذ آخر مرة سافرت معها. وعلى سبيل المثال، تقوم بعض شركات الطيران بتقليص عدد الأمتعة المحمولة المجانية، لذلك ستحتاج إلى اختيار ما إذا كنت ستضع حقيبتك التي يبلغ وزنها 10 كيلوغرامات في الحجز مجانًا أو تدفع مبلغًا إضافيًا لأخذها على متن الطائرة.

وإذا وضعتها في الحجز، فستحتاج إلى إتاحة وقتًا إضافيًا عند تسجيل الوصول وفي نهاية رحلتك.

في المطار

بموجب برنامج "Phuket Sandbox" ، يجب على الزوار الذين يصلون إلى الجزيرة التايلاندية الخضوع لفحوصات "كوفيد-"19 عند الوصول ويطلب منهم البقاء في الجزيرة لمدة 14 يومًا قبل السماح لهم بزيارة بقية البلاد Credit: De Cian/NurPhoto/Getty Images

وبينما قد ترى أن الركاب الآخرين يتجاهلونها، فمن المؤكد أن إجراءات التباعد الاجتماعي ستكون مطبقة في المطارات التي تسافر من خلالها.

1. يُرجى إتاحة مساحة للمسافرين الآخرين، وإعطاء الأشخاص الكثير من المساحة في الطابور عند نقاط التفتيش الأمنية وغيرها من نقاط التفتيش أثناء السفر.

على متن الطائرة

1. يُتوقع منك ارتداء الكمامة أثناء وجودك على متن الطائرة، لذا تأكد من اختيار الكمامة التي تشعر بالراحة في وضعها، والتي تلبي متطلبات شركة الطيران.

وتُعد الكمامات التي تُستخدم لمرة واحدة هي أبسط خيار بحيث يمكنك تغييرها بشكل دوري.

2. لا تتخذ جميع شركات الطيران خطوة حجب المقاعد الوسطى لمنع انتقال فيروس "كوفيد-19"، لذلك إذا كانت هذه أولوية بالنسبة لك، فابحث مسبقًا واستعد لدفع مبلغًا إضافيًا مع شركة نقل متميزة.

3. عمليًا، ستقلل جميع شركات الطيران من خدماتها على متن الطائرة، لذا تحقق مسبقًا لمعرفة ما سيكون متاحًا وما إذا كنت بحاجة إلى حجز وجبات الطعام مسبقًا أو إخطار شركة الطيران بالمتطلبات الغذائية.

4. ضع في اعتبارك أن العديد من شركات الطيران لن تقبل أي شيء بخلاف عمليات الدفع بدون تلامس، لذا اجعل بطاقتك المصرفية أو هاتفك جاهزًا لعمليات الشراء داخل المقصورة.

5. سيكون طاقم الطائرة حريصًا أيضًا على تقليل حركة الركاب أثناء الرحلة، لذلك قد لا تتمكن من النهوض والتمدد بالقدر الذي اعتدت عليه.

استخدم مرافق المراحيض في المطار قبل الصعود إلى الطائرة، وقم بإحضار أي وسائد سفر أو متطلبات أخرى للتأكد من أنه يمكنك الاستقرار بشكل مريح، عندما تكون على متن الطائرة.