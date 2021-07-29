بينها البحرين..أبوظبي تضيف 7 دول إلى "القائمة الخضراء" للسفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الأربعاء، عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون الملقحون والقادمون من الدول المدرجة ضمن هذه القائمة من فترة الحجر الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي.

وسيطلب من المسافرين الملقحين فقط إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) لدى الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، إضافًة إلى إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من الوصول، وفقًا للتحديث.

أما بالنسبة إلى المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح، والقادمين من تلك الدول، فسيعفون من إجراءات الحجر الإجباري، إلا أنه يجب عليهم إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) آخر عند الوصول، إضافًة إلى فحصين إضافيين في اليومين السادس والثاني عشر من الوصول.



وتقوم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بتحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة الخضراء بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد-19"، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. وتنطبق إجراءات القائمة على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وتمت إضافة سبع دول إلى القائمة المحدثة، وهي البحرين، وبروناي، وبلغاريا، وجزر المالديف، وبولندا، وصربيا، وأوكرانيا.

وفي الوقت ذاته، تمت إزالة 11 دولة من القائمة، وهي الدنمارك، وفرنسا، وأيسلندا، والأردن، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وجمهورية أيرلندا، والسويد، وتركمانستان، ومدينة الفاتيكان.

وفيما يلي القائمة الخضراء المحدثة للسفر، والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2021: