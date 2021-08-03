خطوط "كانتاس" الأسترالية تعرض مقعدين من طائرتها للبيع بمزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا اعتدت السفر قبل انتشار الجائحة وقضيت الأشهر الـ 18 الماضية في أحلام اليقظة حول الاستقرار في مقعٍد مريٍح في رحلة طويلة المدى، فإن شركة الطيران الأسترالية، "كانتاس" تحقق لك هذه الأمنية.

وسيكون زوج من مقاعد مقصورة رجال الأعمال ذات ميزة الاستلقاء بشكل مسطح، والذي كان جزءً من طائرة إيرباص إيه 380 التابعة لشركة "كانتاس" في يوٍم من الأيام، متاحًا للشراء في مزاد عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من تقليص السفر من وإلى أستراليا في الوقت الحالي، وتوقف أسطول طائرات إيرباص إيه 380 التابع لشركة "كانتاس" في صحراء كاليفورنيا، إلا أن الرابح في المزاد سيتمكن من تثبيت مقاعد الطائرة هذه في غرفة المعيشة الخاصة به وإعادة إحياء تجربة رحلة الطيران في المنزل.

ومن المقرر أن يبدأ المزاد لبيع مقعدي طائرة إيرباص إيه 380 في الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 5 أغسطس/ آب الجاري.

وهناك عدة شروط لدخول المزاد، ومنها أنه يجب أن تكون مقيمًا في أستراليا، وأن تكون أيضًا من عملاء برنامج المسافر الدائم الخاص بشركة طيران "كانتاس"، بالإضافة أنه يمكن فقط شراء مقعدي إيرباص إيه 380 معًا.

وتوضح شركة طيران "كانتاس" أيضًا أن الشاشات المدمجة في مقعدين لن تعمل خارج الطائرة، ويمكن توصيل المقعدين بمخرج إلكتروني منزلي عبر محول كهربائي، مما يجعلهما في وضعية الاستلقاء، ليتيح للرابح في المزاد احتضان أجواء التواجد على متن الطائرة.

وستقبل شركة طيران "كانتاس" العطاءات الأولية البالغة 350،000 نقطة من برنامج الولاء الخاص بـ"كانتاس" للمقعدين.

مباشرًة من على متن طائرة superjumbo

مقعد مقصورة رجال الأعمال على متن طائرة إيرباص إيه 380 التابعة لخطوط "كانتاس" الجوية Credit: Photo by Sergio Dionisio/Getty Images

ويمكن لطائرة إيرباص إيه 380 استيعاب ما يصل إلى 853 مسافرًا، وبفضل حجمها المذهل- بالإضافة إلى مقصورتها الداخلية الفسيحة وتجربة الطيران الأكثر هدوءًا - أصبحت الطائرة رائجة لدى الطيارين والمسافرين على حدٍ سواء.

ولكن الطائرة والتي يطلق عليها أحيانًا اسم superjumbo لم تقلع أبدًا بالطريقة التي تأملها "إيرباص"، لذا أعلنت الشركة المصنعة للخطوط الجوية عن خطط لإيقاف إنتاج الطائرة في عام 2019.

تمتلك شركة طيران "كانتاس" 12 طائرة من طراز إيرباص إيه 380 في أسطولها، وهي حاليًا عاطلة عن العمل بسبب الجائحة ومتوقة في صحراء موهافي، حيث يبدو أنها تتفادى الأفاعي الجرسية.

وقالت "كانتاس" إن طائرات إيرباص إيه 380 قد تظل متوقفة عن العمل لمدة عامين آخرين.

وخلال فترة ما قبل الجائحة، بدأت كانتاس أيضًا في تجديد طائرات إيرباص إيه 380، مما يعني استبدال مقاعد "Skybed" الأصلية - مثل تلك المعروضة في المزاد - تدريجياً بأحدث التكرارات.

ويوفر مزاد "كانتاس" للمسافرين الأستراليين فرصة لاستخدام نقاطهم الخاملة، ولدى شركة الطيران سبب للافتراض أنه سيكون هناك اهتمام كبير بالمزاد، إذ في شهر سبتمبر /أيلول العام الماضي، عرضت شركة الطيران عربات تقديم المشروبات القديمة الخاصة بطائرة بوينغ 747 للبيع، وقيل إنها بيعت بسرعة.

وتقول أوليفيا ويرث، الرئيس التنفيذي لبرنامج الولاء التابع لشركة طيران "كانتاس"، في بيان: "بينما يظل السفر هو الأمر الأول الذي يرغب المسافرون الدائمون في استخدام نقاط كانتاس الخاصة بهم من أجله عند فتح الحدود، فإننا نعلم أن الكثيرين حريصون على استخدام بعض النقاط على العناصر الفريدة ذات التذاكر الكبيرة".

وتضيف "يتيح مزاد النقاط للعملاء الفرصة للمزايدة على تجارب خاصة ونتوقع أن تؤدي هذه العناصر إلى خلق حالة من الجنون في المزايدة".