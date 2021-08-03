الإمارات تستثني فئات جديدة من بعض الدول الممنوع القدوم منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات العربية المتحدة عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي مُنع القدوم منها اعتباراً من 5 أغسطس/آب من 2021، وفقاً لبيان من وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الثلاثاء.

وتتضمن تلك الدول الهند، وباكستان، وسيريلانكا، ونيبال، ونيجيريا، وأوغندا.

وشملت هذه الفئات أصحاب الإقامات السارية، والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات، ومضى 14 يوماً على تلقيهم الجرعة الثانية، ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.

وسيتم أيضاً استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة، ومن بينها الأطباء، والممرضين، والفنيين من المطعمين، وغير المطعمين، والعاملين في القطاع التعليمي في الدولة من الذين يقومون بالتدريس في الجامعات، والكليات والمدارس، والمعاهد من الفئات المطعمة، وغير المطعمة.

وينطبق هذا الاستثناء أيضاً على الطلبة الدارسين بالدولة، والحالات الإنسانية من حاملي الإقامة السارية، والعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، والمحلية، وحالات استكمال العلاج في الدولة، سواءً كانوا مطعمين، أو غير مطعمين.

وتلتزم الفئات المستثناة بتقديم فحص PCR مسبق خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، وإجراء فحص مخبري سريع قبل الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاستقبال القادمين، ومنها الخضوع للحجر الصحي، وفحوصات PCR عند الوصول، وبعده، والمتابعة والمراقبة الصحية للقادمين.

وأشار البيان إلى أنه سيتم استئناف السفر لركاب الترانزيت من جميع الدول التي تم وقف مسافري الترانزيت منها مسبقاً، وذلك بشرط التأكد من قبول الوجهة الأخيرة للمسافر، مع تقديم فحص مخبري خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

ومسبقاً، تم استثناء الوفود الرسمية، ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة، وأصحاب الإقامة الذهبية، والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وأطقم الطائرات الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة، وعند الوصول، والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.