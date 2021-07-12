تعال في جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّر الممثل الأمريكي، ويل سميث، عن دهشته من أعمق حوض للغوص بالعالم، والذي افتُتح مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة.

وخلال حسابه الرسمي عبر موقع "إنستغرام"، شارك سميث مقطع فيديو ظهر فيه وهو جالس عند حافة الحوض، بينما تتدلى قدماه في الماء.

وقال سميث في الفيديو: "أنا دائماً في دبي، وأخبرني أحد أصدقائي أنه يجب أن أتفقد هذا الحوض، وهناك شيء غريب عنه".

وبعد ذلك، قام الممثل بتوجيه ما يبدو أنها كاميرته ليشارك نظرة خاطفة للعمق المهيب للحوض مع متابعيه.

وأضاف الممثل: "أنا على وشك النزول. أعمق حوض على وجه الأرض.. إنه جنوني".

وافتُتح "ديب دايف دبي"، وهو عبارة عن أعمق حوض غوص في العالم الأربعاء، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" عبر الإنترنت.

وانضم الحوض إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ويبلغ عمقه 60 متراً، وتصل سعته إلى 14 مليون لتر، ما يساوي 6 مسابح أولمبية.

ويمكن للغواصين استكشاف الشقق المهجورة في "المدينة الغارقة"، ولعب ألعاب الطاولة تحت الماء في الحوض.

ويقع الحوض في منشأة أُقيمت على مساحة 1،500 متر مربع في منطقة ند الشبا في دبي، ويتخذ تصميمه المبتكر شكل محارة عملاقة احتفاءً بمهنة الغوص لصيد اللؤلؤ، والتي شكلت جانباً مهماً من التراث الإماراتي.