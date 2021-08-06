شيف ينشئ "غابة صالحة للأكل" بعد أن كانت أرض قاحلة.. ما سرها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما أراد رودريجو باتشيكو أن يجعل الطعام أكثر استدامة. ولمدة 9 سنوات، قدم باتشيكو الطعام المستدام في "بوكافالديفيا"، مطعمه ومشروعه الإبداعي للزراعة المستدامة في بويرتو كايو، على ساحل الإكوادور.

كان يزرع أنواعًا غذائية محلية بين النباتات الطبيعية لإنشاء ما يسميه "غابة صالحة للأكل". والنتيجة هي بيئة خصبة ومتنوعة بيولوجياً بعد أن كانت في يوم من الأيام أرضًا قاحلة.

وفي الوقت الحالي، يأمل باتشيكو في زراعة أكبر غابة صالحة للأكل على هذا الكوكب. وتعد الاستدامة الغذائية هي الحد من الممارسات الزراعية الضارة، بحسب مفهوم باتشيكو.

وعلى مدار العام الماضي، كان سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للسنة الدولية لصحة النبات.

ومن خلال Call to Earth، تقدم CNN تقارير عن التحديات البيئية التي تواجه كوكبنا مع طرح الحلول. وبذلك، تحدثت CNN إلى باتشيكو عن حبه للنباتات، والروابط القوية بين الطهي والثقافة والمناخ.

تم تحرير هذه المقابلة من أجل الوضوح والإيجاز.

CNN: يركز أسلوبك في الطهي بشكل كبير على الاستدامة.. أنت تسميها "فن الطهو التجديدي"، ماذا يعني لك ذلك؟

رودريجو باتشيكو: فن الطهو التجديدي هو نوع يهدف إلى إعادة الاتصال بين المناظر الطبيعية والناس.. يتعلق الأمر بالتعرف على دورة الحياة للكوكب والنبات.. تغير المناخ موجود، وهذا النوع من فن الطهي يساعد على احتوائه.. يلعب فن الطهو دورًا كبيرًا في الحفاظ على الصحة الجيدة للنظم البيئية.

CNN: ما هي الغابة الصالحة للأكل، وكيف ستعمل؟

رودريجو باتشيكو: جميع العناصر التي تعمل في غابة عادية، نحاول تكريرها في غابة صالحة للأكل.. إنها أنواع محلية، نحن لا ننشئ أنظمة بيئية اصطناعية.. نحن نجمع فقط جميع الأنواع الصالحة للأكل معًا في مكان ما.

وعند وصولنا إلى هنا، كان نظامًا بيئيًا مسطحًا وفارغًا تمامًا. وبعد 9 سنوات، تحول إلى غابة. نزرع الأنواع الأصلية بشكل خاص من الإكوادور، مثل البطاطا البنفسجية والذرة والكاكاو والبابايا والفلفل والأناناس والأفوكادو والفلفل الحار واليقطين.

نحاول أن نبذل قصارى جهدنا بما لدينا، حيث نستخدم الأرض بحكمة، ونتكيف مع الموجود بالفعل، مع التأكد من ترك المكان بشكل أفضل بكثير مما وجدناه.

CNN: ما أهمية الاعتماد على ممارسات السكان الأصليين لتحسين الاستدامة في إنتاج الغذاء وما الذي يمكن أن نتعلمه من تقاليد الأجداد في الغذاء؟

رودريجو باتشيكو: علمت في الأمازون أنهم يستخدمون قش البابايا، فهو فارغ تمامًا من الداخل، لذلك يُستخدم كمصاصة لـ ”مشروب يوكا مخمر“.

عندما علمت ذلك، قدمنا أكثر من 40 ألف من تلك المصاصات منذ 9 أعوام، حيث حظرنا استخدام المصاصات البلاستيكية تمامًا، لذلك نستلهم الكثير من الأمور منهم.

أعتقد أن استخدام الزراعة لتحل محل العناصر البلاستيكية المستخدمة في الضيافة أمر مذهل.. ونحن نتعلم هذا من ثقافات الأجداد.

CNN: ما هي القضايا الحاسمة التي تواجه الزراعة في الوقت الحالي؟

رودريجو باتشيكو: إذا أغلقنا أعيننا جميعًا وقمنا بتمرير أشعة سينية على ثلاجاتنا، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم، فسنجد المنتجات نفسها. هناك ألف نوع من النباتات الصالحة للأكل في العالم ونستخدم 20 نوعًا منها. لذلك، نحتاج إلى إعادة التفكير، وتغيير عاداتنا، ومحاولة اكتشاف جميع هذه النباتات الجميلة التي لديها الكثير لتقوله.

يتأثر ثلث الكوكب بالتصحر.. نحن نفقد التنوع البيولوجي، ونركز على هذه الأنواع العشرين من المحاصيل، أريد أن أعطي أطفالي الفرصة لإحداث فرق على هذا الكوكب.

CNN: هل يمكن أن يعمل إنتاج الغذاء لصالح الكوكب وليس ضده؟

رودريجو باتشيكو: أنا متفائل حقًا لأنني أرى مدى مرونة الطبيعة.

تعمل النباتات والأشجار من أجلنا لخلق بيئة أفضل، وبيئة أكثر ثراءً للطعام.. لذلك، تعد النباتات حليفتنا.

وكلما زاد عدد النباتات، زادت الموارد التي نمتلكها.. وكلما زاد الكربون الذي نحتجزه، زادت قدرتنا على الحصول على المزيد من الغذاء.. لذلك، تعد النباتات حلًا للبشر حتمًا.