على هامش الأولمبياد.. استكشف عالم الطعام داخل متاجر اليابان الرائعة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتبر طوكيو واحدة من أفضل مدن الطعام في العالم، حيث تجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم، الذين يقضون أيامهم في تذوق الأطباق اليابانية الشهيرة، بدءًا من السوشي إلى الرامن.

ولكن بالنسبة للأشخاص الذين سافروا إلى المدينة للعمل أو التنافس في أولمبياد طوكيو، فإن معظم المطاعم المحلية يُمنع دخولها.

وبينما لا تزال اليابان مغلقة أمام المسافرين الدوليين، يتعين على الرياضيين والمدربين والصحفيين المسموح لهم بدخول البلاد لحضور الألعاب اتباع لائحة صارمة من قواعد السلامة، ولا يُسمح لهم بمغادرة المنطقة المجاورة لمكان إقامتهم لمدة 14 يومًا، ما لم يتم الموافقة على استثناء.

ولحسن الحظ، يمكن القول إن المتاجر اليابانية التي تعمل على مدار الساعة، والتي يرتبط الكثير منها بالفنادق، هي الأفضل في العالم وتقدم مجموعة لا تصدق من الأطعمة والمشروبات.

في الواقع، يمكنك سؤال أي شخص سافر إلى اليابان سابقًا، فمن المحتمل أن تكون لديه قصة لا تنسى عن زيارته لـkonbini، وهو الاسم المختصر للمتاجر اليابانية.

وبفضل سلسلة من منشورات الصحفيين والرياضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم تسليط الضوء على هذه المتاجر في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، ليس فقط لعروضهم الرائعة ولكن أيضًا لخدمة العملاء من الدرجة الأولى.

طلبت مراسلة رياضية لشبكة CBC الكندية في طوكيو المساعدة عبر حسابها على تويتر، حيث أرادت أن تتعلم الطريقة الصحيحة لفتح تغليف كرة الأرز اليابانية (الأونيغيري).

ويعكس مقطع الفيديو لحظة فشل أناستاسيا بوسيس في فتح تغليف كرة الأرز اليابانية، دون تمزيق الأعشاب البحرية الخارجية.

وحصل على 82.2 ألف إعجاب وأعيد تغريده أكثر من 34.6 ألف مرة منذ نشره في 27 يوليو/ تموز.

وردًا على ذلك، نشرت شركة 7-Eleven مقطع فيديو يشرح الطريقة الصحيحة لفتح هذه التغاليف المصممة بذكاء عبر حسابها على تويتر.

وأُرفق المنشور بتعليق: "اليوم، نود أن نقدم لكم طريقة فتح تغليف كرات الأرز للعملاء الذين يزورون اليابان من الخارج".

＼#セブンの豆知識／ 海外からのお客様のために、本日はきれいに取り出せるおにぎり🍙の開け方をご紹介します👍✨ Today, we would like to introduce how to open a package film of rice ball for the customers who are visiting Japan from overseas.🍙 https://t.co/LXnuE8Qx6U

وأسعد ديفين هيروكس، صحفي آخر في قناة CBC، العديد من اليابانيين عندما وثق اكتشافه لـ7-Eleven الملحق بالفندق الذي يقيم فيه.

وكان لدى هيروكس تجربة رائعة من حيث الطعام، فلم تكن الخيارات متنوعة فحسب، بل كانت أيضًا شهية.

وجذبت تغريداته عبر تويتر العديد من اليابانيين، الذين شكروه على تقديره لطعام konbini، مقدمين نصائحهم الخاصة بشأن الوجبات الخفيفة التي يجب أن يتذوقها هيروكس.

ولم يكن هيروكس هو الشخص الوحيد الذي أشاد بالمتاجر اليابانية. ففي تقريره عن دورة الألعاب لصحيفة نيويورك تايمز، كتب أندرو كيه عن زيارته لأحد المتاجر القريبة التي تعمل على مدار 24 ساعة.

وكتب كيه في تقريره لصاحب العمل: "لا يمكننا تجربة الطعام خارج حدود الألعاب الأولمبية، لكن يحتوي الـkonbini على عالم الطهي في حد ذاته، فضلًا عن علب البينتو واللحوم المقلية والسوشي والمعكرونة وكل أنواع الوجبات المغلفة بالبلاستيك ووجبات خفيفة نادرة".

ومع وجود أكثر من 56 ألف مؤسسة في جميع أنحاء البلاد، سيستمر الزوار الذين حصلوا على الضوء الأخضر لاستكشاف مناطق أبعد، في زيارة أقرب konbini عند شعورهم برغبة شديدة في تناول الدجاج المقلي في وقت متأخر من الليل.