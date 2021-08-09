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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تساءلت عن كيفية تنفيذ طيران الإمارات أحدث إعلان جريء لها؟ وعما إذا كان حقيقاً أم مزيفاً؟ كشفت شركة الطيران عمّا حدث وراء الكواليس.

ونشرت شركة الطيران مؤخراً إعلاناً مبتكراً تظهر فيه إحدى المضيفات بالزي الرسمي الكامل وهي واقفة على قمة برج خليفة الأطول في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 828 متر.

في الإعلان، قلّبت مضيفة الطيران لوحات تحمل رسائل في إيماءة للمشهد الشهير في فيلم "Love Actually" من عام 2003. Credit: https://www.emirates.com/

ويحتفل الإعلان بإجراء المملكة المتحدة لبعض التغييرات لقيود السفر الخاصة بها، ونقل دولة الإمارات إلى قائمتها البرتقالية.

وراء الكواليس

ويُظهر مقطع فيديو جديد نشرته طيران الإمارات عبر "إنستغرام" كواليس التحضير للإعلان، وتصويره.

وقالت بطلة الإعلان في كواليس تصوير الإعلان: "مرحباً أمي، أنا على قمة العالم".

وفي بيان نُشر الإثنين في موقعها الرسمي، أكدت طيران الإمارات أنه تم تصوير الإعلان بدون شاشة خضراء في الخلفية، أو أي مؤثرات خاصة، كما سبقه تخطيط دقيق، وتدريب، واختبارات، وبروتوكول أمان صارم.

وقال البيان: "ظلت السلامة هي الأولوية الرئيسية طوال التحضيرات، وتصوير الإعلان".

وبُنيت منصة خاصة مع دعامة متصلة بأعلى السارية لتقف عليها البطلة، وتم ربطها بالعمود، بالإضافة إلى نقطتين أخريين مباشرة إلى القمة، بحزام خفي تحت زي طيران الإمارات، وفقاً للبيان.

وبدأ التصوير مع شروق الشمس، وكان أعضاء الفريق، بمن فيهم نجمة الإعلان، قد باشروا الصعود قبل ذلك من الطابق 160 في برج خليفة، واستغرق وصولهم إلى القمة ساعة و15 دقيقة.

وبذلك، تنضم البطلة إلى عدد قليل من الأفراد الذين حظوا بفرصة الوقوف على قمة أعلى مبنى في العالم، بمن فيهم النجم العالمي توم كروز، وولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.