شاهد.. فراشة تهرب من حرائق الغابات بتركيا وترتوي من يد عامل إغاثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واجهت تركيا حرائق مدمرة ناجمة عن الحرارة الشديدة.

وشاركت منظمة iHH للإغاثة مؤخراً مقطع فيديو من منطقة مانافجات التي نشبت فيها النيران يُظهر فراشة تشرب الماء من يد عامل إغاثة.

وعلقت المنظمة على الفيديو المنشور على حسابها في إنستغرام قائلةً: "فراشة تهرب من حريق الغابة تشرب الماء من أيدي أعضاء فريق البحث والإنقاذ الخاص بنا".

وأضافت المنظمة: "كل حياة مؤتمنة إلينا".

وفي نهاية يوليو/تموز، أجبر حريق اندلع في محافظة أنطاليا الساحلية جنوب البحر المتوسط ​​في تركيا السكان على إخلاء المناطق السكنية، حسب بيان صادر عن إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية (آفاد).

صورة جوية لمنازل محاطة بالنيران بالقرب من بلدة مانافجات في تركيا في 29 يوليو/تموز من عام 2021. Credit: - / Contributor

وقال البيان إن الحريق نشب في منطقة الغابات في ينيكوي في منطقة مانافجات في أنطاليا.

وتم إجلاء أكثر من ألف شخص بالقوارب في مقصد سياحي شهير في بودروم في تركيا بسبب حرائق الغابات.