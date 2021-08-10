منتجعات اللياقة البدنية.. حل للتخلص من الأوزان الزائدة جراء الوباء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد قضاء فترة عام تقريبًا في الجلوس بالمنزل وطلب الطعام الجاهز والعمل عن بعد، يواجه غالبية الناس ضغوطًا هائلة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لرسالة بحثية نشرت بمجلة JAMA Network Open، في مارس/ آذار، اكتسب الأمريكيون أكثر من نصف رطل كل عشرة أيام من فترة الإغلاق.

وبالطبع، شعر كثير من الناس بعدم الارتياح بسبب أجسادهم، حيث امتدت الرغبة في التخلص من الأوزان الزائدة جراء كورونا إلى كل دول العالم.

تقول جاليا غرينغر، مالكة شركة Slimmeria: "أعتقد أنه نظرًا إلى وضع كوفيد-19، فإن الناس يأخذون صحتهم على محمل الجد، حيث بدأوا في تطبيق المساعدة الذاتية".

وفي الوقت الذي بدأ فيه العالم بالانفتاح، تجني منتجعات فقدان الوزن واللياقة البدنية ثمار تلك الأهداف.

وشهدت "هيلتون هيد هيلث"، في كارولينا الجنوبية، زيادة بنسبة 30٪ في الطلبات الجديدة منذ منتصف فبراير/ شباط، مع وجود قائمة انتظار تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع.

ويعد We Care، في مدينة ديزرت هوت سبرينغز بكاليفورنيا، مشغولين للغاية إلى درجة أنهم يفكرون في فتح فرع على الساحل الشرقي.

وقد أصبحت الحجوزات كاملة في Movara بيوتا مؤخرًا لمدة 18 أسبوعًا على التوالي.

تقول إيلين هارتريك، المديرة العامة لمنتجع اللياقة البدنية Movara: "يتحدث الضيوف عن كيفية إصابتهم بـ'كوفيد 19' أو 'كوفيد 25' أو 'كوفيد 30'.. وأدرك الناس أن السمنة هي عامل خطر لمضاعفات كورونا، متأملين في تغيير نمط حياتهم.. كان بمثابة جرس إنذار لكثير من الناس".

وتقول كارين كابوت، مؤسسة Solo Escapes، وهي شركة سفر تركز على المنتجعات الصحية، إن الناس يتطلعون أيضًا إلى الراحة وإعادة ضبط النفس بعد مرور عام من الحبس.

حجزت تيفاني بنجامين، البالغة من العمر 41 عامًا، إقامة لمدة شهر في Fit Farm، في الينابيع القشتالية، تينيسي.

وتقول بنجامين: "قمنا بتعليم ثلاثة أطفال إلكترونيًا وبقينا في الداخل لمدة عام وعدة أشهر.. أكلت وشربت واكتسبت حوالي 60 رطلاً، أي حوالي 27 كيلوغرامًا".

وأضافت: "لم أكن أشعر بأنني على ما يرام، بنطالي لم يكن مناسبًا. لم أرفع أي شيء سوى صندوق الكعك".

كانت تستيقظ كل صباح في الساعة الـ6 صباحًا لممارسة تمارين ما قبل الإفطار مع ثمانية إلى 10 ضيوف آخرين، ثم تقضي حوالي خمس إلى ست ساعات في ممارسة التدريبات، والمشاركة بورش عمل تتعلق بالتغذية وغيرها، مع تناول ثلاث وجبات صحية ووجبتين خفيفتين.

كانت الصداقة الحميمة لا تقل أهمية عن اللياقة البدنية. وفي جميع هذه المنتجعات، يتناول الضيوف وجبات الطعام معًا ويمارسون التمارين كمجموعة.

وتقول بنجامين: "كان الجميع نوعًا ما في نفس المهمة، بصرف النظر عن مستواهم من حيث الصحة والوزن.. كنا هناك لنكون لطفاء مع أنفسنا ومع بعضنا البعض. شاهدت شروق الشمس في الأفق.. قمت بمداعبة حصان.. ذهبت للتنزه.. كان الأمر هادئًا للغاية ولم يكن علي اتخاذ الكثير من القرارات".

وتقول كاتي ريكل، أخصائية علم النفس السريري المرخصة والمديرة التنفيذية لشركة Structure House، في كارولينا الشمالية، إن التوتر والقلق هما من أكبر الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يكسبون الوزن بشكل عام، وخاصة أثناء فترة الإغلاق.

يعاني جاكوب نوري من الإفراط في تناول الطعام لسنوات. وفي أغسطس/ آب الماضي، أصيب بكسر في الكاحل وزاد وزنه إلى 280 رطلاً، أي حوالي 127 كيلوغرامًا.

ويقول: "فيروس كورونا لم يساعدني.. أنا أعيش وحدي وعدم وجود أشخاص يزورونني كان بمثابة الجحيم".

قام صديق العائلة باقتراح Structure House، والذي يقدم علاجًا للإفراط في تناول الطعام. وبذلك، قرر نوري الذهاب، حيث خسر 20 رطلًا، أي 9 كيلوغرامات.

ويقول: "إنهم يساعدون حقًا في إعادة بناء علاقتك بالطعام.. عندما ذهبت إلى Structure House، كان هدفي هو العودة إلى 175 رطلًا، أي 79 كيلوغرامًا.. هدفي حاليًا هو أن أكون بصحة جيدة".

"كنا بحاجة إلى شيء مختلف"

الصحة الجيدة هي التي دفعت لورا ودانييل بريولو بالذهاب إلى Movara، حيث أمضت الأم وابنتها تسعة أسابيع هناك.

وتقول دانييل البالغة من العمر عشرين عامًا، والتي تكمل دراساتها العليا في علاج علاقات الزواج والأسرة: "قبل الوباء، فقدت حوالي 60 رطلاً (27 كيلوغرامًا) وكنت أبلي بلاءً حسنًا".

وأضافت: "لكن أثناء الوباء، زاد وزني ولم أخرج حقًا.. أردت دعم أمي وبذل جهدًا مشتركًا.. أردنا تغيير نمط حياتنا وتعبنا من اتباع نظام غذائي.. كنا بحاجة إلى شيء مختلف".

استطاعت لورا أن تخسر ما يقرب من 35 رطلاً (17 كيلوغرامًا)، بينما خسرت دانييل حوالي 30 رطلاً (14 كيلوغرامًا).

وبالطبع، هذه الإجازات لا تأتي بثمن قليل.

تبدأ أسعار المشترك الجديد في Structure House من 3,050 دولارًا لزيارة مدتها أسبوع واحد، وحوالي 2,500 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع عند الحجز بشقة مشتركة تتألف من غرفة نوم واحدة، إذا بقيت لمدة أربعة أسابيع.

ويدير The Ranch سبعة أيام مقابل 8,600 دولارًا و10,800 دولار لتسعة أيام، بينما يبدأ Movara من 1,995 دولارًا للشخص الواحد في غرفة مشتركة لمدة أسبوع.