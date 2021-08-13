عرض أزياء يحول مطار جي إف كي بنيويورك إلى منصة له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعيد الخطوط الجوية المتحدة كتابة بعض قواعدها المتعلقة بمظهر المضيفات، وتخفيف اللوائح المتعلقة بالشعر والمستحضرات التجميلية والوشم لتكون أكثر شمولاً.

ويُعرف زي طاقم الطائرة بكونه صارمًا ومعياريًا بين الجنسين. ولدى معظم شركات الطيران متطلبات خاصة بالزي الرسمي للرجال والنساء.

وقامت الخطوط الجوية المتحدة بإجراء تغيير صغير، ولكنه مهم في هذا المجال من خلال مراجعة بعض هذه اللوائح.

Credit: Courtesy United

واعتبارًا من 15 سبتمبر/ أيلول، سيُسمح للموظفين الذين يواجهون العملاء في الحصول على وشم مرئي، ووضع المستحضرات التجميلية وطلاء الأظافر في حال رغبتهم بذلك.

وسيُسمح أيضًا للموظفين من جميع الأجناس بتصفيف شعرهم.

وتهدف الخطوط الجوية المتحدة إلى شعور الموظفين "بالترحيب ليكونوا على طبيعتهم الحقيقية في العمل، والاحتفال بشخصيتهم الفردية، مع العمل أيضًا كسفراء لعلامتنا التجارية العالمية".

ولكن، لا تزال هناك بعض الحدود فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة، أي يجب أن يكون الوشم المرئي أصغر من شارة عمل الموظف. وفي حال قرر الموظفون ترك شعرهم مفتوحًا، يجب أن يكون أقصر أو طول الكتف.

وبالنسبة لقطاع الطيران، تعتبر هذه التغييرات بمثابة صفقة كبيرة.

Credit: Courtesy United

وعلى سبيل المثال، سمحت شركة فيرجن أتلانتيك لطاقم جوي بتبديل التنانير بالسراويل والذهاب للعمل دون وضع المستحضرات التجميلية فقط في عام 2019.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الخطوط الجوية البريطانية تنص على أن شعر الرجال "يجب أن يتوافق مع النمط التقليدي المناسب لبيئة مهنية، ولا يسمح بالحلاقة أو التسريحات المنحوتة والشعر الطويل".

وأخبرت الخطوط الجوية المتحدة موظفيها أن شركة الطيران تخطط توسيع هذه القواعد المخففة لتطبيقها على الآخرين، بما في ذلك الطيارين، خلال وقت لاحق من هذا العام.

وكانت الخطوط الجوية المتحدة في صدد إطلاق زي جديد قبل الوباء، وهو تطور تم تأجيله في الوقت الحالي.

وفي غضون ذلك، تقوم الخطوط الجوية المتحدة "بتقييم كل جانب من جوانب معايير الزي والمظهر لدينا لتتماشى مع قيم علامتنا التجارية في البحث عن فرص أكثر شمولًا".

الجيل القادم من الزي الرسمي

بينما تعيد شركات الطيران القديمة النظر في سياساتها الموحدة، اختارت بعض شركات الطيران الجديدة الزي المحايد جنسيًا للطاقم منذ البداية، بما في ذلك Aero K، وهي شركة طيران محلية في كوريا الجنوبية تم إطلاقها مؤخرًا.

Credit: Courtesy United

في منشور على موقع إنستغرام، قالت Aero K إن الزي الرسمي صمم "بمراعاة واحترام" حتى يُسمح للمضيفات "بأداء واجبات مختلفة بشكل أفضل بغض النظر عن العمر والجنس".

تم عرض الزي الرسمي الأنيق على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"فوغ كوريا".

وفي الوقت نفسه، عرضت شركة طيران PLAY أيضًا أزياء رسمية محايدة بين الجنسين. وقالت شركة النقل الأيسلندية إن خيارات اللونين الأحمر والرمادي تجعل كلًا من الراحة والتطبيق العملي أولوية.

وقالت: "الزي الرسمي ليس خاصًا بجنس الإنسان، ويمكن لطاقمنا اختيار ما يناسبهم من مجموعة متنوعة من الأزياء".