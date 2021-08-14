فيديو

القبض على مسافرين إلى هاواي بتهمة تزوير بطاقات التطعيم ضد كورونا

سياحة
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
بهاواي.. قد تكون هذه الجزيرة أول من يحقق الحصانة ضد فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألقي القبض على اثنين من زوار هاواي من البر الرئيسي للولايات المتحدة، الأحد، بتهمة تزوير بطاقات التطعيم ضد كوفيد-19، حسبما نشره حاكم ولاية هاواي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المنشور، قال حاكم ولاية هاواي ديفيد إيج إن الاثنين كانا ينتهكان إعلان الطوارئ الذي يسمح للمسافرين الملقحين بالكامل من البر الرئيسي بتجنب إجراء فحص كوفيد-19 والخضوع للحجر الصحي عند الوصول إلى الجزر.

وأوضح إيج أن مكتب المدعي العام تلقى بلاغًا من أحد أفراد المجتمع، وتم إلقاء القبض عليهما في مطار هونولولو.

وكتب إيج في تغريدة على تويتر :"يلتزم محققو المدعي العام بضمان التحقيق في الأدلة ويشكرون المجتمع على مساعدتهم ودعمهم. وعلى هذا المنوال، سيقوم مكتب المدعي العام بالتحقيق مع أولئك الذين يخادعون إجراءات برنامج Safe Travels، الذي أنشئ للحفاظ على سلامة جزرنا، وملاحقتهم قضائيًا".

وأشار إيج إلى أنه تم استدعاء المسافرين صباح الأربعاء وقد يواجهان غرامة تصل إلى 5،000 دولار و / أو السجن لمدة عام.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المسافرين، بما في ذلك من أين يسافران.

وكان لدى هاواي متطلبات صارمة للغاية للدخول أثناء الجائحة.

وحتى وقت قريب، كان يُطلب من كل زائر تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية أو الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام.

ويمكن للمسافرين المحليين الذين تلقوا التطعيم بالكامل في الولايات المتحدة الآن تجاوز فحص كوفيد-19 ما قبل السفر والحجر الصحي من خلال إظهار إثبات رسمي لتلقي لتطعيم.

ويمكن للمسافرين الآخرين من الولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى تجاوز الحجر الصحي من خلال فحوصات صارمة قبل السفر، ويجب أن يخضع المسافرون من جميع البلدان الأخرى المسموح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة لحجر صحي لمدة 10 أيام.

ونظرًا للانتشار السريع لمتحور "دلتا"، شددت هاواي مؤخرًا قواعد التجمعات مرة أخرى.

وتنص القواعد الجديدة، التي تنطبق على التجمعات الاجتماعية، والمطاعم، والحانات، والمؤسسات الاجتماعية في جميع أنحاء هاواي، على اقتصار التجمعات على ما لا يزيد عن 10 أشخاص في الأماكن المغلقة وما لا يزيد عن 25 شخصًا في الهواء الطلق.

قد يهمك أيضاً

هاواي ستسمح قريبًا بتخطي الحجر الصحي واختبارات كورونا لهذه الفئة من المسافرين

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.