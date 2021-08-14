القبض على مسافرين إلى هاواي بتهمة تزوير بطاقات التطعيم ضد كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألقي القبض على اثنين من زوار هاواي من البر الرئيسي للولايات المتحدة، الأحد، بتهمة تزوير بطاقات التطعيم ضد كوفيد-19، حسبما نشره حاكم ولاية هاواي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المنشور، قال حاكم ولاية هاواي ديفيد إيج إن الاثنين كانا ينتهكان إعلان الطوارئ الذي يسمح للمسافرين الملقحين بالكامل من البر الرئيسي بتجنب إجراء فحص كوفيد-19 والخضوع للحجر الصحي عند الوصول إلى الجزر.

وأوضح إيج أن مكتب المدعي العام تلقى بلاغًا من أحد أفراد المجتمع، وتم إلقاء القبض عليهما في مطار هونولولو.

وكتب إيج في تغريدة على تويتر :"يلتزم محققو المدعي العام بضمان التحقيق في الأدلة ويشكرون المجتمع على مساعدتهم ودعمهم. وعلى هذا المنوال، سيقوم مكتب المدعي العام بالتحقيق مع أولئك الذين يخادعون إجراءات برنامج Safe Travels، الذي أنشئ للحفاظ على سلامة جزرنا، وملاحقتهم قضائيًا".

AG investigators are committed to ensuring leads are investigated and thank the community for their assistance and support. Along those lines, the AG's office will investigate and prosecute those who cheat the Safe Travels program, which was established to keep our islands safe.

وأشار إيج إلى أنه تم استدعاء المسافرين صباح الأربعاء وقد يواجهان غرامة تصل إلى 5،000 دولار و / أو السجن لمدة عام.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المسافرين، بما في ذلك من أين يسافران.

وكان لدى هاواي متطلبات صارمة للغاية للدخول أثناء الجائحة.

وحتى وقت قريب، كان يُطلب من كل زائر تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية أو الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام.

ويمكن للمسافرين المحليين الذين تلقوا التطعيم بالكامل في الولايات المتحدة الآن تجاوز فحص كوفيد-19 ما قبل السفر والحجر الصحي من خلال إظهار إثبات رسمي لتلقي لتطعيم.

ويمكن للمسافرين الآخرين من الولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى تجاوز الحجر الصحي من خلال فحوصات صارمة قبل السفر، ويجب أن يخضع المسافرون من جميع البلدان الأخرى المسموح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة لحجر صحي لمدة 10 أيام.

ونظرًا للانتشار السريع لمتحور "دلتا"، شددت هاواي مؤخرًا قواعد التجمعات مرة أخرى.

وتنص القواعد الجديدة، التي تنطبق على التجمعات الاجتماعية، والمطاعم، والحانات، والمؤسسات الاجتماعية في جميع أنحاء هاواي، على اقتصار التجمعات على ما لا يزيد عن 10 أشخاص في الأماكن المغلقة وما لا يزيد عن 25 شخصًا في الهواء الطلق.