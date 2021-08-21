ما هي الإجراءات التي تتخذها شركات الطيران لضمان سلامة المسافرين خلال ذروة السفر الصيفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية (أميركان أيرلاينز) تعليق خدمة المشروبات الكحولية في المقصورة الرئيسية على متن رحلاتها حتى تاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2022، عندما تنتهي صلاحية تفويض ارتداء الكمامة على متن وسائل النقل العام في أمريكا.

وقالت شركة الطيران في مذكرة للموظفين: "نحن نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في خلق بيئة آمنة لطاقمنا وعملائنا على متن طائراتنا".

وعلقت الخطوط الجوية الأمريكية خدمة تقديم المشروبات الكحولية في المقصورة الرئيسية لرحلاتها في وقت سابق من هذا الصيف، ولكنها خططت لاستئناف الخدمة في 13 سبتمبر /أيلول، عندما كان من المقرر في الأصل انتهاء صلاحية تفويض ارتداء الكمامة على متن وسائل النقل العام.

وأعلنت إدارة أمن النقل أنها ستمدد تفويض ارتداء الكمامات حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2022 "لتقليل انتشار عدوى كوفيد-19 عبر وسائل النقل العام".

وارتفعت إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب انتشار متحور "دلتا".

وتشير الخطوط الجوية الأمريكية إلى أنها أصبحت تشتهر بالمساعدة على الحد من مبيعات المشروبات الكحولية في المطارات، كجزء من حملة إدارة الطيران الفيدرالية على ركاب الخطوط الجوية المشاغبين.

ركاب الخطوط الجوية المشاغبون

واقترحت إدارة الطيران الفيدرالية، الخميس، غرامات جديدة تزيد عن 500 ألف دولار على ركاب الخطوط الجوية المشاغبين الذين يقولون إنهم رفضوا ارتداء الكمامات وقاموا بالاعتداء على مضيفات الرحلة وحتى ألقوا الأمتعة عبر المقصورة.

وفي يوم الثلاثاء، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنه بناءً على 3،900 تقرير عن الحوادث، فتحت 682 تحقيقاً في الانتهاكات المحتملة للقوانين الفيدرالية.

وعلقت العديد من شركات الطيران مبيعات المشروبات الكحولية لأول مرة في ربيع 2020 لتقليل التفاعل بين الطاقم والركاب ولضمان رحلات أكثر أمانًا.