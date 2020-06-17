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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك "إيزي جيت" البريطانية و"الخطوط الجوية الملكية الهولندية" في أوروبا، وخطوط دلتا الجوية والخطوط الجوية الأمريكية في الولايات المتحدة، وخطوط فيرجن أستراليا الجوية في آسيا تعليق خدمة المشروبات الكحولية كلياً أو جزئياً استجابةً لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار ضمن مراجعة واسعة النطاق لخدمة الطعام والشراب في قطاع الطيران لتقليل التفاعل بين الطاقم والركاب وضمان رحلة أكثر أماناً للجميع.

ونظراً لأن وضع أقنعة الوجه هو إجراء إلزامي في جميع رحلات الطيران حول العالم تقريباً، بالإضافة إلى التشريع الجديد الذي قُدم في يناير/كانون الثاني مطلع عام 2020 للحد من السلوك المعادي للركاب على متن الرحلات، فهذا القرار هو جزء من مجموعة العوائق القانونية للثمالة خلال الرحلات الجوية.

وتحد العديد من شركات الطيران من خيارات المشروبات وتقدم الماء فقط. ونظراً لأنه يجب الاحتفاظ بأقنعة الوجه بخلاف وقت تناول الطعام والشراب، فهذه طريقة لضمان عدم استغراق الركاب في تناول المرطبات مدةً أطول من اللازم.

أوروبا

واستأنفت شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة "إيزي جيت" رحلات مسارها المحلي عبر المملكة المتحدة وفرنسا هذا الإسبوع في 15 يونيو/حزيران، مع عدد قليل من المسارات الدولية.

وبينما يمكن للعملاء إحضار الطعام والمشروبات غير الكحولية على متن الطائرة، فإنه في البداية ستكون المرطبات الوحيدة المتوفرة هي المياه، والتي يجب طلبها من الطاقم. وستستأنف خدمة تقديم الطعام تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.

وستوفر خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية للركاب "علبة صحية" شاملة تتضمن أقنعة الوجه، ومناديل تعقيم الأسطح، وعبوة جل مطهر لليدين. كما أنها ستمنع المشروبات الكحولية مؤقتاً على متن رحلاتها.

وعلّقت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية، مبيعات المشروبات الساخنة والكحولية، ولكن لا يزال بإمكانك طلب المزيد من المياه والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى المرطبات المعبأة مسبقاً.

وسيتم تقديم الوجبات الساخنة فقط على متن الرحلات التي تستغرق مدتها أكثر من 9 ساعات.

وتعلّق شركة الخطوط الجوية البريطانية خدمة المشروبات الكحولية لمقصورة الدرجة السياحية على المدى القصير فقط، حيث سيتم بدلاً من ذلك تقديم مرطبات مجانية مع عبوة مياه. وستكون الوجبات الخاصة، بما في ذلك وجبات الأطفال، غير متاحة مؤقتاً.

الأمريكيتين

أما بالنسبة إلى خطوط دلتا الجوية، فإنها لن تقدم المشروبات الكحولية على الرحلات الداخلية أو داخل الأمريكيتين، ولكن يمكن الحصول على مشروبات كحولية مثل الجعة والنبيذ على جميع الرحلات الدولية الأخرى.

وتحد الخطوط الجوية الأمريكية من خدمة الطعام والشراب في المقصورة الرئيسية بحسب مدة الرحلة ووجهتها.

وفي آسيا، ستبقى شركة "كاثي باسيفيك"، الناقل الوطني في هونغ كونغ، توفر المشروبات طوال الرحلة، ولكن سيتم تعليق مشروب ما قبل الوجبة والمشروبات التي تقدم مسبقاً بشكل مؤقت.

وتقدم خطوط فيرجن أستراليا الجوية لجميع الضيوف مياه مجانية ووجبة خفيفة، ولكن لا تتوفر حالياً أطعمة ومشروبات إضافية للشراء على متن الطائرة.

لذا، إذا كنت مسافراً هذا الصيف، فعليك أن تحزم الكثير من عبوات المياه والوجبات الخفيفة الصحية، واحتفظ بقناع وجهك عند عدم تناول الطعام أو الشراب، وكن ممتناً لأنك تتجنب الجفاف المرتبط بتناول المشروبات الكحولية، والتي تعد مساهماً رئيسياً في اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.