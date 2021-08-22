بينها الكويت..أبوظبي تضيف 4 دول جديدة إلى "القائمة الخضراء" للسفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، السبت، عن تحديث قائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

وانضمت 4 دول إلى القائمة الخضراء المحدثة للسفر إلى أبوظبي، وهي الكويت، والأردن، وهولندا، وأرمينيا.

تحديث قائمة للدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 22 أغسطس 2021. https://t.co/5ND3dyl6fs

وفيما يلي القائمة الخضراء المحدثة للسفر، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 22 أغسطس/ آب 2021، الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الأردن

البحرين

الكويت

السعودية

أرمينيا

أستراليا

ألبانيا

التشيك

السويد

الصين

ألمانيا

المجر

النمسا

أوكرانيا

أيرلندا

بروناي

بلجيكا

بلغاريا

بولندا

تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

رومانيا

سنغافورة

سويسرا

سيشيل

صربيا

كندا

كوريا الجنوبية

مالطا

موريشيوس

مولدوفا

نيوزيلندا

هولندا

هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

وتجدر الإشارة إلى أن الدول والأقاليم المدرجة ضمن القائمة ستُحَدَّث دوريًا بناءً على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد-19"، وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطبق هذه الإجراءات على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.

ويجب على المسافرين إبراز نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) صالحة لمدة 72 ساعة قبل المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم إلى مطار أبوظبي، وفقًا لبيان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وسيُطلب من المسافرين الملقحين والقادمين من إحدى الدول المدرجة ضمن "القائمة الخضراء" إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم إلى مطار أبوظبي، وفقًا للتحديث.

أما بالنسبة للمسافرين غير الحاصلين على اللقاح والقادمين من إحدى الدول المدرجة ضمن "القائمة الخضراء"، فيجب عليهم إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) في اليومين السادس والتاسع من تاريخ وصولهم إلى مطار أبوظبي.

أما فيما يخص ممرات السفر الآمنة، فقد أوضح البيان أنه في حال تلقى المسافر التطعيم بالكامل ضد فيروس "كوفيد-19"، وتلقى الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر، فلن يُطلب منه أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية: البحرين، واليونان، وسيشل، وصربيا.

وبالنسبة إلى المسافرين القادمين من الوجهات الأخرى، فيتوجب على الملقحين منهم إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص PCR إضافي في اليوم السادس، بينما يتوجب على غير الملقحين منهم إجراء فحص PCR عند الوصول و الحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".