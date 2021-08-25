شاهد.. القمر يلامس قمة أعلى برج في العالم ومصور يوثق اللحظة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعد الظواهر الفلكية التي تزين سماء كوكبنا بمثابة مادة خصبة من أجل التقاط أجمل الصور.

وفي مقطع فيديو التقط في اللحظة المناسبة، تمكن المصور الإماراتي راشد بن عزيز الشحي أن يوثق بعدسته مشهد ملامسة القمر لقمة برج خليفة في دبي، أعلى برج في العالم.

لقطة ساحرة للقمر يقترب من قمة برج خليفة بعدسة المصور الإماراتي راشد بن عزيز الشحي Credit: Credit: @wadi_alkhaleej/Instagram

وكان المصور في طريقه إلى دبي، عندما شاهد القمر المكتمل، وكان يحمل معه آلة تصوير خاصة به، ما دفعه للبحث عن أماكن في منطقة جميرا، بحيث تتوفر مسافة مناسبة لظهور القمر على قمة برج خليفة، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

ويصف الشحي المشهد قائلاً إنه مشهد جميل للغاية، مشيرًا إلى أن مقطع الفيديو نال إعجاب الأشخاص المتواجدين على شاطئ جميرا الذين شاهدوا عملية التوثيق.

ولفت الشحي إلى ردود الفعل الإيجابية حول مقطع الفيديو، والذي شاركه عبر حسابه على موقع "انستغرام"، إذ أشاد بعض الأشخاص باختيار المصور للوقت المناسب والمكان المناسب لتوثيق المشهد.

ويهتم المصور الإماراتي بتوثيق الظواهر الفلكية الفريدة، إلى جانب توثيق المناطق الطبيعة في دولة الإمارات.

والجدير بالذكر أن الشحي تمكن مؤخرًا من توثيق مقطع فيديو يبرز الحلقات المميزة لكوكب زحل، الذي كان في أقرب نقطة له من الأرض، من جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، الذي يُعد أعلى قمة في دولة الإمارات.