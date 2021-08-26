"فيرجن هايبرلوب" تعرض فيديو لكبسولة تسمح بالسفر بين المدن خلال دقائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت شركة "فيرجن هايبرلوب" مقطع فيديو مفاهيمي جديد يعرض خططها لنظام نقل، قالت إنه سيسمح للركاب بالسفر في كبسولة داخل أنبوب شبه مفرغ، وقد تصل سرعتها إلى 670 ميلاً في الساعة (أي أكثر من ألف كيلومتر في الساعة).

وتّدعي الشركة أن النظام "سيضع معيار السفر في القرن الـ21"، وأنه سيسمح للأشخاص بالسفر بين المدن في غضون دقائق.

ويتميز التصميم بسلسلة من الكبسولات المخصصة للركاب داخل أنبوب يتم فيه الحفاظ على بيئة شبه مفرغة، وفقاً للفيديو الذي نُشر الإثنين على "تويتر".

ومن خلال القضاء على السحب الديناميكي الهوائي بشكل تقريبي، يمكن أن تصل الكبسولات التي تعمل بالبطارية إلى سرعات تبلغ 670 ميلاً في الساعة، باستخدام القليل من الطاقة، بحسب ما ذكرته الشركة.

وبدلاً من كونها متصلة مثل عربات القطار، ستسافر الكبسولات في قوافل، ما يعني أنه يمكنها التوجه إلى وجهات مختلفة.

أجرت شركة فيرجن هايبرلوب أول اختبار لها مع الركاب في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020. Credit: Virgin Hyperloop

وأشار الفيديو إلى أن النظام سيكون قادراً على نقل "عشرات الآلاف من الركاب كل ساعة، في كل اتجاه".

ورغم كل هذه الإثارة، إلا أن تقنية الهايبرلوب تظل غير مُثبتة.

وأكملت الشركة أول اختبار لها مع الركاب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما أنها أجرت في السابق أكثر من 400 اختبار بدون ركاب، بحسب بيان صحفي للشركة في ذلك الوقت.

ويتواجد طريق طويل أمام الشركة لتقطعه بهدف تطوير نظام يعمل كما يظهر بالفيديو، وفقاً للزميل الصناعي لإدخال الابتكار في مركز برمنغهام لأبحاث السكك الحديدية والتعليم في إنجلترا، مارسيلو بلومنفيلد.

وقال بلومنفيلد لـCNN الأربعاء: "إنه ليس ممكناً الآن"، مضيفًا أنه "ليست لدينا أي فكرة حتى الآن حول الوقت الذي سيكون ذلك ممكناً فيه".

ولكن، يعتقد بلومنفيلد أن تقنية هايبرلوب ستدخل حيز التشغيل في مرحلة ما خلال العقود القليلة القادمة، ولكن، تحتاج الشركات إلى تحديد نوع نظام النقل الذي تحاول تطويره.

ويجب العثور على حل وسط بين السعة، وتجربة الركاب من أجل منافسة الرحلات الجوية بالطائرة، أو السكك الحديدية عالية السرعة، بحسب ما ذكره بلومنفيلد.

وأكّد بلومنفيلد أنه متفائل، وقال: "سيصل شخص ما إلى المكان الصحيح في نهاية المطاف".

وليست "فيرجن هايبرلوب" الشركة الوحيدة التي تهتم بهذه التقنية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون موسك، عن مفهوم لنظام هايبرلوب في عام 2013.