شاهد..رواد فضاء يتناولون شرائح "بيتزا عائمة" بغياب الجاذبية في الفضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند الشعور بشهية لتناول شطيرة لذيذة، أو بعض الحلويات الدسمة، ليس علينا سوى طلب ما نرغب به من خدمات توصيل الطعام. ورغم عدم توفر هذه الخدمة في الفضاء، إلا أن ذلك لم يمنع مجموعة من رواد الفضاء من الاستمتاع بوجبة بيتزا.

وشارك رائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية، توماس بيسكيت، مقطع فيديو لزملائه وهم يستمتعون بوجبة بيتزا على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال بيسكيت في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "ليلة مخصصة للبيتزا العائمة مع الأصدقاء".

وأضاف رائد الفضاء أنه مستعد لاستخدام مختلف المكونات ما عدا الأناناس، وقال مازحاً إن ذلك سيكون "جريمة خطيرة في إيطاليا".

ويُظهر مقطع الفيديو رواد الفضاء وهم يحاولون تحضير البيتزا.

وبظل انعدام الجاذبية، كانت قطع العجين الدائرية تطفو بحرية أمامهم.

@Melissandre_L @Astro_Sabot @NASA @Space_Station @NASA_Astronauts @northropgrumman Kiwis, apples, cherry tomatoes, hummus, and the ingredients for pizza were among the fresh food items we received on Cygnus. We feasted!

وكانت مكونات البيتزا، إلى جانب الفاكهة، والحمص، من بين المواد الغذائية الطازجة التي تم استلامها عبر مركبة "Cygnus" الفضائية، بحسب ما ذكرته رائدة الفضاء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ميغان ماكارثر، خلال تغريدة على "تويتر" الأربعاء.

وأكّدت مكآرثر: "لقد تناولنا وليمة!".

ورحّب رواد الفضاء بـ"Cygnus" بتاريخ 12 أغسطس/آب.