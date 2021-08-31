دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، وسيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويجب على المسافرين إبراز نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) استملت خلال 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي.

وسيطلب من المسافرين الملقحين بالكامل والقادمين من إحدى الدول المدرجة في "القائمة الخضراء" إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي، وفقًا للتحديث.

أما بالنسبة للمسافرين غير الحاصلين على اللقاح والقادمين من إحدى الدول المدرجة في "القائمة الخضراء"، فيجب عليهم إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) في اليومين السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

وتمت إضافة 22 دولة إلى القائمة الخضراء المحدثة للسفر إلى أبوظبي، وهي قطر، وسلطنة عمان، والبرتغال، والدنمارك، والنرويج، واليابان، واليونان، وإيطاليا، وبوتان، وتركمستان، وجزر القمر، وجزر المالديف، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وطاجيكستان، وفنلندا، وقبرص، وقرغيزستان، وكرواتيا، ولوكسمبورغ، ومناكو.

وفيما يلي القائمة الخضراء المحدثة للسفر، والتي تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2021

الأردن

البحرين

الكويت

السعودية

سلطنة عمان

قطر

أرمينيا

أستراليا

ألبانيا

البرتغال

التشيك

الدنمارك

السويد

الصين

ألمانيا

المجر

النرويج

النمسا

اليابان

اليونان

أوكرانيا

إيطاليا

أيرلندا

بروناي

بلجيكا

بلغاريا

بوتان

بولندا

تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

تركمستان

جزر القمر

جزر المالديف

رومانيا

سان مارينو

سنغافورة

سلوفاكيا

سلوفينيا

سويسرا

سيشيل

صربيا

طاجيكستان

فنلندا

قبرص

قرغيزستان

كرواتيا

كندا

كوريا الجنوبية

لوكسمبورغ

مالطا

موريشيوس

مولدوفا

موناكو

نيوزيلندا

هولندا

هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

وتجدر الإشارة إلى أن الدول والأقاليم المدرجة ضمن القائمة ستُحَدَّث دوريًا بناءً على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد-19"، وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطبق هذه الإجراءات على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.