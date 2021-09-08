مراكز السيطرة على الأمراض تضيف جزيرتين شهيرتين لقائمة التحذير من السفر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت جزيرتان استوائيتان تتميزان بشهرتهما بين السياح من بين الوجهات الأكثر خطورةً بالنسبة للمسافرين الآن، وهما جامايكا في البحر الكاريبي، وسريلانكا في جنوب آسيا.

وجاء هذا التصنيف وفقاً لقائمة إرشادات السفر الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تم تحديثها، الثلاثاء.

وفي ظل الزيادة العالمية للإصابات بمتغير "دلتا" لفيروس كورونا، انضمت أيضاً دولة بروناي المعزولة في جزيرة بورنيو إلى قائمة الوجهات الأكثر خطورة.

رجل يعبر شارعاً خالياً خلال عملية إغلاق على مستوى البلاد تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في العاصمة السريلانكية، كولومبو، في 21 أغسطس/آب. Credit: Ishara S. Kodikara/AFP/Getty Images

وأوصت الوكالة بتجنب الأشخاص السفر إلى المواقع المُدرجة في المستوى الرابع ضمن القائمة، كما أنها نصحت أي شخص يجب عليه السفر بتلقي التطعيم بشكل كامل أولاً.

كيفية تصنيف مراكز السيطرة على الأمراض للدول

مشهد جوي في كينغستون بجامايكا. وتعرضت هذه الجزيرة الكاريبية الشهيرة لزيادة في حالات "كوفيد-19" مؤخراً. Credit: Valery Sharifulin/TASS/Getty Images

وتتراوح قائمة إشعارات السفر المُتغيرة الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بين المستوى الأول (منخفض)، والمستوى الرابع (مرتفع جداً).

وتضم الوجهات التي تندرج ضمن الفئة الرابعة أكثر من 500 حالة "كوفيد-19" لكل 100 ألف شخص مقيم في الأيام الـ28 الماضية، بحسب معايير الوكالة.

وتنطبق فئة المستوى الثالث على الوجهات التي تحتضن ما بين 100 و500 حالة لكل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الماضية.

وشهدت حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" في جامايكا أعداداً منخفضة حتى الآن، إذ تم إعطاء 19 جرعة فقط لكل 100 شخص اعتباراً من الثلاثاء.

وشهدت سريلانكا تضخماً في الحالات مؤخراً رغم تميزها بواحدة من أقوى حملات التطعيم في آسيا، إذ مُنحت 102 جرعة لكل 100 شخص، اعتباراً من الثلاثاء.

وعند المقارنة، منحت جارتها الأكبر بكثير، أي الهند، 49 جرعة فقط لكل 100 شخص.

وجهات شهيرة أخرى ضمن قائمة المستوى الرابع

منظر من منطقة بيلوبونيز في اليونان، وهي مدرجة ضمن قائمة المستوى الرابع، وفقاً لتصنيف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC". Credit: Suzanne Plunkett/CNN

وتحتل بعض وجهات العطلات الأكثر زيارة حول العالم مكاناً ضمن قائمة المستوى الرابع، وهي تشتمل البرازيل.

وإليك الوجهات الشعبية الأخرى ضمن القائمة:

جزر البهاما

كوستاريكا

فرنسا

اليونان

أيسلندا

أيرلندا

ماليزيا

البرتغال

جنوب أفريقيا

إسبانيا

تايلاند

تركيا

المملكة المتحدة

قائمة المستوى الثالث

منظر لقناة أمستردام في 19 أغسطس/آب. Credit: Oscar Gonzalez/NurPhoto/Getty Images

والثلاثاء، أُضيفت أيضاً 10 وجهات إلى قائمة المستوى الثالث، ومنها جزيرة أنغيلا في البحر الكاريبي التي تتميز بشعبيتها عندما يتعلق الأمر بالسفر الفاخر.

وتضمنت الوجهات الأخرى التي صعدت إلى المستوى الثالث:

أنتيغوا وبربودا (كانت في المستوى الثاني)

بنين (كانت في المستوى الأول)

غانا (كانت في المستوى الثاني)

غرينادا (كانت في المستوى الأول)

جزر تركس وكايكوس (كانت في المستوى الثاني)

وكان الانتقال إلى المستوى الثالث في الواقع خبراً جيداً، وعلامة على التقدم بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت في المستوى الرابع.

وتضمنت الوجهات الأخرى التي انتقلت من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث: