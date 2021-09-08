شاهد.. إيطالي يحلق بطائرة داخل نفق للسيارات في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يركز بعض الطيارين على التحليق عالياً، ولكن، تمكن الإيطالي، داريو كوستا، من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عبر الطيران على ارتفاع منخفض.

ونجح الطيار الإيطالي، البالغ من العمر 41 عاماً، السبت في التحليق بطائرة سباق "Zivko Edge 540" معدّلة عبر أنفاق "Çatalca" المزدوجة على طول طريق شمال مرمرة السريع في تركيا (شاهد الفيديو أعلاه).

رحلة قصيرة استغرق التحضير لها أكثر من عام

تطلب التحضير للرحلة، التي استغرقت 43.44 ثانية، أكثر من عام. Credit: Samo Vidic/Red Bull Content Pool

وقال كوستا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية لدى سؤاله عن شعوره بتحقيق هذا الإنجاز: "شعرت بالحرية".

وسجل كوستا 5 أرقام قياسية بإنجازه، أي: أطول رحلة طيران في نفق، وأول رحلة طيران عبر نفق، وأطول رحلة طيران تحت عقبة صلبة، وأول رحلة طيران عبر نفقين، إضافةً لأول عملية إقلاع لطائرة من نفق.

واعترفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بالإنجاز الأول فقط بشكل رسمي عبر شهادة.

وتطلّب التحضير للرحلة، التي استغرقت 43.44 ثانية، أكثر من عام.

وأوضح الإيطالي: "بعد 14 شهرّا من الاستيقاظ، والتساؤل عمّا إذا كان القيام بهذا الأمر فكرة جيدة، والخلود إلى النوم مع التفكير بالأمر ذاته.. كان خروجي (من النفق) مصدر ارتياح كبير بالتأكيد، كما وفر الأمر لحظة سعيدة كبيرة بعد كل العمل الشاق الذي بذلته مع بقية الفريق".

ولذلك، شعر الطيار بسعادة شديدة، وبالتحرّر من علامة الاستفهام الكبيرة التي كانت تشغل باله.

وشعر كوستا أن تحليق طائرة في نفق أمر نراه كثيراً سواءً في الأفلام، أو ألعاب الفيديو، وشجعه ذلك على القيام بهذا المشروع لمعرفة عمّا إذا كان الأمر ممكناً بالفعل.

وأكّد الطيار: "يمكن لهذا تقديم بعض الإجابات، وتوفير بعض الفرص لتطوير صناعة الطيران في المستقبل".

وخلال وقته القصير داخل النفقين، شعر الطيار أنهما "أصغر بكثير مما شعر به لدى عبورهما بالسيارة، أو عن طريق المشي".

وتوقع المهندسون وجود موجات ستحركه للأعلى والأسفل، ولكنهم لم يتوقعوا وجود موجات ستحركه يميناً ويساراً.

وقال كوستا: "في النفق الثاني، سترى أنني كنت أصحح الانحراف لليمين واليسار".

ورغم أنه كان أمراً غير متوقعاً، إلا أن الطيار قال: "كنت مستعداً لتصحيح أي شيء من شأنه إبعادي عن مساري".

وتدرّب كوستا على يد أسطورة الطيران المعروف بدوره في تطوير سباق "ريد بُل" الجوي، ومنافسته فيه، بيتر بيسيني.

وأشار بيسيني إلى صعوبة الطيران في نفق، وأوضح قائلاً: "الطيران بشكل مستقيم على ارتفاع متر واحد عن الأرض واتباع خط الوسط ليس بالأمر الصعب من الناحية التقنية، إذا كنت فوق مدرج".

وأكد بيسيني أن الأمر "مختلف" عند القيام بالأمر في نفق مظلم، والخروج منه إلى النور، ثم العودة إلى نفق مظلم آخر.

وكانت هذه من أكثر المهام صعوبة وتعقيداً لكوستا حتى الآن، إذ أنها تطلبت فريقاً يتكون من 40 شخصاً، وتكنولوجيا تدريب مُطورة خصيصاً لها، وأكثر من عام من التحضير.

ونشأ كوستا في بولونيا، كما أنه عمل كمنظف لحمامات السباحة أثناء سعيه لتحقيق أحلامه في مجال الطيران.

وعمل الطيار كمؤدي مشاهد خطيرة في الفيلم القادم "Mission Impossible 7" الذي صُور في إيطاليا.

واستغرقت الرحلة أقل من دقيقة من مرحلة الإقلاع، إلى الخروج من النفق الثاني، وحلق الإيطالي فيها مسافة 2،260 متراً، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لـ"ريد بُل" عبر الإنترنت.