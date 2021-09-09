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قائمة بأفضل 10 مدن في العالم لعام 2021

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جسر "غولدن غيت" يغرق بالضباب في سان فرانسيسكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كانت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مشهورة عالميًا بالفعل بفضل جسرها المذهل بلونه الأحمر، ومشهد المطاعم الرائع، وقطاع التكنولوجيا المزدهر. والآن، تم تتويج سان فرانسيسكو كأفضل مدينة في العالم، وفقاً لـ"Time Out".

وقامت المجموعة الإعلامية الدولية "Time Out" بتوزيع شبكتها من المحررين في جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى إجراء مسح لحوالي 27 ألف شخص من سكان المدن العالمية، من أجل تقليص قائمة أفضل المدن على هذا الكوكب.

إليك قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021
احتلت مدينة سان فرانسيسكو المرتبة الأولى في قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021. وتُظهر هذه الصورة التباعد الاجتماعي بالمدينة في مايو/أيار 2020. Credit: Li Jianguo/Xinhua/Getty Images

واختيرت الحياة الليلية، والمطاعم، والمعالم الثقافية في كل مدينة بعناية، بالإضافة إلى الحس المجتمعي، والذي ربما أصبح مهماً أكثر من أي وقتٍ مضى عقب جائحة "كوفيد-19".

إليك قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021
تحتل أمستردام في هولندا المرتبة الثانية في القائمة. Credit: Oscar Gonzalez/NurPhoto/Getty Images

كما تم أيضاً فحص المبادرات البيئية للمدن، بالإضافة إلى التزامها بالنشاطات، والودّية.

إليك قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021
مشهد للزبائن خارج فندق "Velvet" في مانشستر في أبريل/نيسان من عام 2021. واحتلت المدينة المرتبة الثالثة في قائمة أفضل مدن العالم لهذا العام. Credit: Anthony Devlin/Getty Images

وأشارت "Time Out" إلى أن "المزيج الذي لا يُهزم من التقدمية، والقبول، والاستدامة" في سان فرانسيسكو جعلها في الصدارة.

روح المجتمع

إليك قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021
تمت الإشادة بمدينة كوبنهاغن الدنماركية لكونها مدينة يسهل الاسترخاء فيها. واحتلت المدينة المرتبة الرابعة. Credit: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

وأثنت "Time Out" على سان فرانسيسكو لاستجابتها للجائحة، وتتميز المدينة بواحدة من أعلى معدلات التطعيم في الولايات المتحدة.

إليك قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021
احتلت مدينة نيويورك المركز الخامس في القائمة هذا العام. Credit: Ed Jones/AFP/Getty Images

وعاد تناول الطعام في الهواء الطلق، وهو أمر محوري للمدينة، عقب الجائحة.

إليك قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021
جاءت مونتريال في المرتبة السادسة. Credit: Christinne Muschi/Bloomberg/Getty Images

ومدحت "Time Out" هذا الأمر، إذ أوضحت أن النتيجة كانت تحول شوارع المدينة إلى ما يشبه "حفلة كبيرة في الهواء الطلق".

إليك قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021
احتلت براغ، التي تُوِّجت كأجمل مدينة في العالم أيضاً، المرتبة السابعة. Credit: Milan Jaros/Bloomberg/Getty Images

وتمت الإشادة أيضاً بالمساحات الخضراء في المدينة، واعتناقها لصناعة القنب.

إليك قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021
احتلت مدينة تل أبيب في إسرائيل المرتبة الثامنة. Credit: Kobi Wolf/Bloomberg/Getty Images
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وأكّدت رئيسة التحرير العالمية لـ"Time Out"، كارولين ماكجين، في بيان: "تسلط قائمة هذا العام لأفضل المدن في العالم الضوء على المدن التي تكيفت خلال وقتٍ كانت فيه العوامل الرئيسية التي جعلت هذه المدن الكبرى مكاناً للتواجد فيه، مثل المتعة، والثقافة، والتواصل الاجتماعي، غير متوفرة إلى حد كبير".

إليك قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021
جاءت مدينة بورتو الساحلية في المركز التاسع. Credit: Omar Marques/Getty Images

وأضافت ماكجين: "قد تعتقد أن الجائحة تهزم هدف العيش في مدينة، ولكن، تُظهر النتائج أن روح المجتمع أعلى من أي وقتٍ مضى، ويدعم الناس بعضهم البعض، بالإضافة إلى الأعمال، والمبادرات المحلية، كما يحظى الكثير منهم بالمرح".

أروع 10 مدن في العالم وفقاً لتصنيف "Time Out"

إليك قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021
جاءت طوكيو باليابان في المرتبة العاشرة. Credit: Ali Atmaca/Anadolu Agency/Getty Images
  1. سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
  2. أمستردام، هولندا
  3. مانشستر، المملكة المتحدة
  4. كوبنهاغن، الدنمارك
  5. نيويورك، الولايات المتحدة
  6. مونتريال، كندا
  7. براغ، جمهورية التشيك
  8. تل أبيب، إسرائيل
  9. بورتو، البرتغال
  10. طوكيو، اليابان
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