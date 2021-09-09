قائمة بأفضل 10 مدن في العالم لعام 2021

في طوكيو.. يتحول هذا الحي بأكمله إلى فندق لك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كانت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مشهورة عالميًا بالفعل بفضل جسرها المذهل بلونه الأحمر، ومشهد المطاعم الرائع، وقطاع التكنولوجيا المزدهر. والآن، تم تتويج سان فرانسيسكو كأفضل مدينة في العالم، وفقاً لـ"Time Out".

وقامت المجموعة الإعلامية الدولية "Time Out" بتوزيع شبكتها من المحررين في جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى إجراء مسح لحوالي 27 ألف شخص من سكان المدن العالمية، من أجل تقليص قائمة أفضل المدن على هذا الكوكب.

احتلت مدينة سان فرانسيسكو المرتبة الأولى في قائمة أفضل مدن العالم لعام 2021. وتُظهر هذه الصورة التباعد الاجتماعي بالمدينة في مايو/أيار 2020. Credit: Li Jianguo/Xinhua/Getty Images

واختيرت الحياة الليلية، والمطاعم، والمعالم الثقافية في كل مدينة بعناية، بالإضافة إلى الحس المجتمعي، والذي ربما أصبح مهماً أكثر من أي وقتٍ مضى عقب جائحة "كوفيد-19".

تحتل أمستردام في هولندا المرتبة الثانية في القائمة. Credit: Oscar Gonzalez/NurPhoto/Getty Images

كما تم أيضاً فحص المبادرات البيئية للمدن، بالإضافة إلى التزامها بالنشاطات، والودّية.

مشهد للزبائن خارج فندق "Velvet" في مانشستر في أبريل/نيسان من عام 2021. واحتلت المدينة المرتبة الثالثة في قائمة أفضل مدن العالم لهذا العام. Credit: Anthony Devlin/Getty Images

وأشارت "Time Out" إلى أن "المزيج الذي لا يُهزم من التقدمية، والقبول، والاستدامة" في سان فرانسيسكو جعلها في الصدارة.

روح المجتمع

تمت الإشادة بمدينة كوبنهاغن الدنماركية لكونها مدينة يسهل الاسترخاء فيها. واحتلت المدينة المرتبة الرابعة. Credit: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

وأثنت "Time Out" على سان فرانسيسكو لاستجابتها للجائحة، وتتميز المدينة بواحدة من أعلى معدلات التطعيم في الولايات المتحدة.

احتلت مدينة نيويورك المركز الخامس في القائمة هذا العام. Credit: Ed Jones/AFP/Getty Images

وعاد تناول الطعام في الهواء الطلق، وهو أمر محوري للمدينة، عقب الجائحة.

جاءت مونتريال في المرتبة السادسة. Credit: Christinne Muschi/Bloomberg/Getty Images

ومدحت "Time Out" هذا الأمر، إذ أوضحت أن النتيجة كانت تحول شوارع المدينة إلى ما يشبه "حفلة كبيرة في الهواء الطلق".

احتلت براغ، التي تُوِّجت كأجمل مدينة في العالم أيضاً، المرتبة السابعة. Credit: Milan Jaros/Bloomberg/Getty Images

وتمت الإشادة أيضاً بالمساحات الخضراء في المدينة، واعتناقها لصناعة القنب.

احتلت مدينة تل أبيب في إسرائيل المرتبة الثامنة. Credit: Kobi Wolf/Bloomberg/Getty Images

وأكّدت رئيسة التحرير العالمية لـ"Time Out"، كارولين ماكجين، في بيان: "تسلط قائمة هذا العام لأفضل المدن في العالم الضوء على المدن التي تكيفت خلال وقتٍ كانت فيه العوامل الرئيسية التي جعلت هذه المدن الكبرى مكاناً للتواجد فيه، مثل المتعة، والثقافة، والتواصل الاجتماعي، غير متوفرة إلى حد كبير".

جاءت مدينة بورتو الساحلية في المركز التاسع. Credit: Omar Marques/Getty Images

وأضافت ماكجين: "قد تعتقد أن الجائحة تهزم هدف العيش في مدينة، ولكن، تُظهر النتائج أن روح المجتمع أعلى من أي وقتٍ مضى، ويدعم الناس بعضهم البعض، بالإضافة إلى الأعمال، والمبادرات المحلية، كما يحظى الكثير منهم بالمرح".

أروع 10 مدن في العالم وفقاً لتصنيف "Time Out"

جاءت طوكيو باليابان في المرتبة العاشرة. Credit: Ali Atmaca/Anadolu Agency/Getty Images