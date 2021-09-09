قائمة بأفضل 10 مدن في العالم لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كانت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مشهورة عالميًا بالفعل بفضل جسرها المذهل بلونه الأحمر، ومشهد المطاعم الرائع، وقطاع التكنولوجيا المزدهر. والآن، تم تتويج سان فرانسيسكو كأفضل مدينة في العالم، وفقاً لـ"Time Out".
وقامت المجموعة الإعلامية الدولية "Time Out" بتوزيع شبكتها من المحررين في جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى إجراء مسح لحوالي 27 ألف شخص من سكان المدن العالمية، من أجل تقليص قائمة أفضل المدن على هذا الكوكب.
واختيرت الحياة الليلية، والمطاعم، والمعالم الثقافية في كل مدينة بعناية، بالإضافة إلى الحس المجتمعي، والذي ربما أصبح مهماً أكثر من أي وقتٍ مضى عقب جائحة "كوفيد-19".
كما تم أيضاً فحص المبادرات البيئية للمدن، بالإضافة إلى التزامها بالنشاطات، والودّية.
وأشارت "Time Out" إلى أن "المزيج الذي لا يُهزم من التقدمية، والقبول، والاستدامة" في سان فرانسيسكو جعلها في الصدارة.
روح المجتمع
وأثنت "Time Out" على سان فرانسيسكو لاستجابتها للجائحة، وتتميز المدينة بواحدة من أعلى معدلات التطعيم في الولايات المتحدة.
وعاد تناول الطعام في الهواء الطلق، وهو أمر محوري للمدينة، عقب الجائحة.
ومدحت "Time Out" هذا الأمر، إذ أوضحت أن النتيجة كانت تحول شوارع المدينة إلى ما يشبه "حفلة كبيرة في الهواء الطلق".
وتمت الإشادة أيضاً بالمساحات الخضراء في المدينة، واعتناقها لصناعة القنب.
وأكّدت رئيسة التحرير العالمية لـ"Time Out"، كارولين ماكجين، في بيان: "تسلط قائمة هذا العام لأفضل المدن في العالم الضوء على المدن التي تكيفت خلال وقتٍ كانت فيه العوامل الرئيسية التي جعلت هذه المدن الكبرى مكاناً للتواجد فيه، مثل المتعة، والثقافة، والتواصل الاجتماعي، غير متوفرة إلى حد كبير".
وأضافت ماكجين: "قد تعتقد أن الجائحة تهزم هدف العيش في مدينة، ولكن، تُظهر النتائج أن روح المجتمع أعلى من أي وقتٍ مضى، ويدعم الناس بعضهم البعض، بالإضافة إلى الأعمال، والمبادرات المحلية، كما يحظى الكثير منهم بالمرح".
أروع 10 مدن في العالم وفقاً لتصنيف "Time Out"
- سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
- أمستردام، هولندا
- مانشستر، المملكة المتحدة
- كوبنهاغن، الدنمارك
- نيويورك، الولايات المتحدة
- مونتريال، كندا
- براغ، جمهورية التشيك
- تل أبيب، إسرائيل
- بورتو، البرتغال
- طوكيو، اليابان