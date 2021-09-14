"أقرب شيء لدينا إلى تنين حقيقي".. باحثون في أستراليا يكتشفون جمجمة لنوع جديد من الديناصورات المجنحة

تأكيد اكتشاف أكبر ديناصور في أستراليا وواحدًا من الأكبر في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عثر مواطن ليبي يقطن في منطقة قريبة من الصحراء الكبرى على بقايا هيكل عظمي شبه متكامل في الصحراء الليبية لديناصور صغير بحجم راحة اليدين عاش قبل ملايين الأعوام، وفقاً لما ذكره موقع "وكالة الأنباء الليبية" عبر الإنترنت الإثنين.

ورغم تضرّر بعض أطراف الديناصور، إلا أن بنيته العامة لا تزال متماسكة.

وأشار الموقع إلى أن أكثر ما يميز الديناصور هو ضآلة حجمه، فهو لا يتجاوز 15 سنتيتمراً، وقد يعادل بحجمه هاتفاً محمولاً.

يتميز الديناصور بحجمه الصغير. Credit: https://lana-news.ly/

وأوضح المواطن، الذي أُشير إليه بـ "أحمد .ع" في تصريحات للموقع أنه عثر على هذا الهيكل العظمى الذي ظهر بفعل عوامل التعرية، ولفت نظره حجم رأسه، ما جعله يلتقط الهيكل الذي يتمتع بأسنان كبيرة، وفك قوي.

وقال المواطن إنه تواصل مع مختصين في علم الحفريات، أوضحوا أن ما عثر عليه هو نوع ينتمى لفصيلة "كونغونافون كيلي" (Kongonaphon kely)، والذي سبق الديناصورات، و"التيروصورات" الطائرة.

ويبلغ طول بعض الديناصورات من هذه الفصيلة 10 سنتيمترات فقط.

وأكّد المواطن أنه مستعد لمنح ما عثر عليه لأى جهة علمية أو جامعة ترغب بدراسة هذه الحفرية، والاستفادة منها علمياً.