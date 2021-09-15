دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بفضل موقعها الاستراتيجي على خريطة العالم، تتمتع مصر بمقومات السياحة البيئية والجمال الطبيعي البديع، والتنوع البيولوجي الفريد.

وتُعد محمية رأس محمد واحدة من أجمل بقاع العالم، لما تحتويه من مناظر طبيعية خلابة، بالإضافة إلى تنوع ملحوظ بين البيئة النباتية، والحيوانية، والبحرية، لدرجة أن هناك من يُطلق عليها لقب "جنة الله على الأرض"، وفقًا لموقع هيئة الاستعلامات في مصر.

تقع محمية رأس محمد في جنوب سيناء Credit: Fares Herz

وتقع محمية رأس محمد في جنوب سيناء، وتُعد أول محمية طبيعية في مصر أُعلن عنها رسميًا في عام 1938.

وتتمتع المحمية بمدخل مميز للغاية، ويتخذ تصميمه الصخري شكل كلمة "الله"، ما دفع سكان المنطقة إلى إطلاق عليه اسم "بوابة الله"، وفقًا لبوابة الأهرام.

تتميز بوابة رأس محمد بتصميمها المتفرد Credit: Fares Herz

وخلال زيارته الأخيرة إلى محمية رأس محمد، وثق المصور المصري فارس حرز بعدسته بوابة الله التي تتميز بتصميمها المتفرد، وسط خلفية طبيعية لمشهد فلكي بديع.

وأوضح حرز في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أن الهدف من زيارته محمية رأس محمد في تلك الأثناء، تتمثل في توثيق ظاهرة ذراع مجرة درب التبانة، إلى جانب التمتع بما تحتويه المحمية الطبيعية.

وثقت عدسة المصور المصري فارس حرز بوابة الله التي تتميز بتصميمها وسط خلفية طبيعية لمشهد فلكي بديع لظاهرة مجرة درب التبانة Credit: Fares Herz

وكان حرز يخوض تجربة التخييم برفقة أصدقائه على أرض محمية رأس محمد، عندما التقط صورة فريدة من نوعها لبوابة الله وسط ظاهرة ذراع مجرة درب التبانة.

ويصف حرز المشهد البديع للغاية، قائلًا إنه أشبه "بآية ربانية تتجلى في محمية رأس محمد".

لقطة تظهر سماء الغروب في محمية رأس محمد Credit: Fares Herz

وصُممت "بوابة الله" بواسطة أحد المهندسين المصريين بعد حرب أكتوبر عام 1973، واستُخدمت في بنائها الصخور الإسمنتية التي وُضعت بجوار بعضها البعض بطريقة مميزة للغاية، بحسب موقع هيئة الاستعلامات في مصر.

وتحتوي محمية رأس محمد على العديد من الأماكن السياحية الرائعة والتي تتنوع في مناظرها الطبيعية الخلابة، من قناة المنجاروف، وهو نبات نادر لديه القدرة على امتصاص الأملاح من المياه ونادر الوجود بتلك الكثافة، إلى الشواطئ المرجانية والأحياء المائية النادرة.

أما أكثر المناطق سحراً داخل المحمية وأكثرها إقبالاً من قبل الزوار، فهي منطقة الشق الزلزالي، وهي شقوق في الأرض الصخرية تجري في باطنها المياه بألوان زاهية، وتعيش داخلها أنواع نادرة من الأسماك الملونة.

ويرى حرز أن أفضل وقت لزيارة محمية رأس محمد يتمثل في الفترة ما بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول وأبريل/ نيسان، بحسب ما ذكره.