"وادي العقبات" بالصحراء البيضاء..قطعة من المريخ على أرض مصر

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- في قلب الصحراء البيضاء في مصر، تقع منطقة "وادي العقبات"، والتي قال عنها علماء الجيولوجيا إنها تُشبه إلى حد كبير سطح الكوكب الأحمر.

وتقع منطقة "وادي العقبات" وسط محمية الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة، وتبعد حوالي 600 كيلومتر عن القاهرة.

منطقة وادي العقبات في الصحراء البيضاء

وفي حديثه لموقع CNN بالعربية، يقول المصور المصري فارس حرز، إن وادي العقبات يعد مكاناً مميزاً للغاية، إذ يضم تكوينات صخرية تشكلت على مر ملايين السنين، والتي أضافت إلى المكان مشهداً خلاباً مليء بالكثبان الرملية.

منطقة وادي العقبات في الصحراء البيضاء

ويُعد وادي العقبات أحد أهم المزارات الطبيعية داخل الصحراء الغربية، إذ يقع بالقرب من تلال الصحراء البيضاء، والتي تكونت نتيجة الترسيبات الجيرية وعوامل التعرية على مدار ملايين السنين.

ويشرح حرز، الذي زار المنطقة عدة مرات، أن وادي العقبات تكون منذ أكثر من 80 مليون عام، نتيجة عوامل التعرية وسط الصحراء الغربية، حيث تكونت مئات من التلال الصخرية ذات القمم والصخور الطباشيرية العملاقة التى تعود لعصور سحيقة.

منطقة وادي العقبات في الصحراء البيضاء

أما عن سبب تسمية المنطقة بالعقبات، يقول حرز إن المنطقة اكتسبت ذلك الإسم من العقبات الجغرافية الفريدة والمميزة، والتلال والصخور، التي حفرتها الطبيعة منذ ملايين السنين.

ويضيف حرز أن علماء الجيولوجيا وصفوا المنطقة بـ"متحف التاريخ الطبيعي للكرة الأرضية"، كما شبهوه بسطح كوكب المريخ.

وخلال زيارته الأولى لـ"وادي العقبات"، يقول حرز إنه شعر وكأنه بالفعل على سطح كوكب أخر.

منطقة وادي العقبات في الصحراء البيضاء

وأوضح حرز أنه زار "وادي العقبات" عشرات المرات، ولكنه في كل مرة كان يكتشف زوايا جديدة، موضحاً أن توقيت التصوير كان بمثابة العامل الفارق في توثيقه المستمر لهذه المنطقة.

ويستقطب مشهد سماء الليل المتلألئ بالنجوم على أرض وادي العقبات هواة التصوير الفلكي وكذلك علماء الفلك، إذ يوفر فرصة مشاهدة حركة النجوم والكواكب بشكل واضح خلال المساء.

منطقة وادي العقبات في الصحراء البيضاء

ويصف حرز طبيعة المكان بالساحرة، ويرى أنه وجهة مثالية للباحثين عن تجارب التأمل والإسترخاء.

وينصح حرز من يود بزيارة المكان بالإنغماس في جمال الطبيعة الساحر، كما يحث هواة التصوير على التقاط العديد من الصور والإستفادة من الفرص المميزة التي توفرها المنطقة للتصوير الطبيعي والفلكي.