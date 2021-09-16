جزر فرسان..إدراج أول موقع بالسعودية ضمن محميات اليونيسكو للمحيط الحيوي

ارتفاعه يتجاوز مبنى من 6 طوابق.. هل هذا أطول كهف في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عزّزت منظمة اليونيسكو الجهود التي تهدف لصون التنوع البيولوجي من خلال تعيين 20 موقعاً جديداً موزعاً في 21 بلداً ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي. ويشهد هذا العام انضمام المملكة العربية السعودية إلى شبكة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، وذلك بعد تعيين أول موقع لها ضمن الشبكة، أي محمية جزر فرسان، بحسب ما ذكره بيان على موقع منظمة اليونيسكو عبر الإنترنت الأربعاء.

وفي البيان، أكّدت المديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي أن "اليونيسكو ستساعد البلدان بغية تحقيق هدف العام 2030، ألا وهو أن تبلغ نسبة الأراضي التي تغطيها مناطق محمية 30% من مساحة الكوكب. وتعتبر هذه المحميات الجديدة التي تنضم اليوم إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي نقطة البداية".

وإليك ما تتميز به هذه جزر فرسان الساحرة:

تسجيل محمية جزر فرسان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو. https://t.co/DaudqMPu9k #نحن_تراثنا #واس_عام https://t.co/psKGeEYHuS

من أهم مواقع الغوص السعودية

تم تسجيل محمية جزر فرسان في المملكة العربية السعودية في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي لمنظمة اليونيسكو. Credit: @SPAqualitylife/Twitter

وأصبحت جزر فرسان "محط أنظار السياح، والزوار، والباحثين بسبب جمال شواطئها الرملية، وطبيعتها، ومياهها الفيروزية"، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" عبر الإنترنت.

وتقع جزر فرسان المرجانية قبالة شاطئ محافظة جازان الجنوبية، وهي تبعد نحو 42 كيلومترًا عن ساحل مدينة جازان، ومن أكبر جزرها جزيرة فرسان الكبيرة، والسقيد (فرسان الصغرى)، وقماح، وغيرها من الجزر الخالية من السكان.

تقع جزر فرسان المرجانية قبالة شاطئ محافظة جازان الجنوبية. Credit: @SPAqualitylife/Twitter

وتبلغ مساحة المحمية 5،408 كيلومترات مربعة، بينما تبلغ مناطق المحمية البرية 710 كيلومترات مربعة تقريباً.

وتتميز جزر فرسان بأمواجها المتكسّرة على الشواطئ البيضاء، وهي تُعد أهم مواقع الغوص في السعودية.

تُعرف بتنوعها الأحيائي

تُعرف الجزر بتنوعها الأحيائي. Credit: https://www.spa.gov.sa/

وأشارت "واس" إلى أن الأرخبيل عبارة عن محمية بحرية تحتوي على أكثر من 230 نوعاً من الأسماك، وهي تتميز باحتوائها على العديد من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، كالسلحفاة الخضراء، والسلحفاة صقرية المنقار، وعرائس البحر، والدلافين، وبعض أنواع الحيتان، وأسماك القرش.

وتضم الجزر 50 نوعاً من المرجان، وهي تتميز بالأعشاب، والطحالب البحرية، وغابات القندل، والقرم، والتي تُعد بمثابة حاضنات لصغار الأسماك، والقشريات.

تتميز هذه الجزر بغابات القندل، والقرم. Credit: @SPAqualitylife/Twitter

وتحتضن جزر الأرخبيل 165 نوعاً من الطيور تقريباً، وأكبر تجمع لطيور البجع الوردي الظهر في البحر الأحمر، وأكبر تجمع لطيور العقاب النسارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وما يزيد عن 180 نوعاً من النباتات، ويقتصر وجود أربعة منها في السعودية بجزر فرسان.

مشهد ساحر لجزر فرسان من الجو. Credit: @SPAqualitylife/Twitter

ويُذكر أن شبكة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "الماب"، التي نشأت في عام 1971 تُعنى بتحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي الحيواني، أو النباتي، والتنوع البيئي من خلال وضع معايير واشتراطات علمية تطبّق على المحميات الطبيعية والحيوية حول العالم، وفقاً لما أكّدته "واس".

كما يهدف البرنامج لتحسين جودة التفاعل بين الإنسان والبيئة، وتحديد وتقييم التغييرات في المحيط الحيوي التي تكون ناتجة عن الأنشطة البشرية، وآثار هذه التغييرات على الإنسان والبيئة على حدٍ سواء.