موقع واحد في السعودية يتيح لك مشاهدة الأردن ومصر والأراضي الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في المملكة العربية السعودية، يمكن أن تستمتع بمشاهدة الأردن، ومصر، والأراضي الفلسطينية، دون الحاجة إلى السفر إليها.. وبكل بساطة، يجب عليك أن تتوجه نحو شمال البلاد، وتحديدًا إلى شاطئ حقل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تطل محافظة حقل وهي إحدى محافظات منطقة تبوك على خليج العقبة في أقصى شمال المملكة، ويوجد بها منفذ الدرة الحدودي الذي يربط المملكة مع الأردن، ومصر، والأراضي الفلسطينية.

وتميزت المحافظة السعودية بموقعها الذي يسمح للزائر بمشاهدة دول مناطق الجوار بكل وضوح بالعين المجردة.

ويتصف مناخ محافظة حقل باعتدال الحرارة صيفاً ودفئها شتاءً، كما أن الرطوبة تنعدم بهذه المحافظة خلافاً لما يحصل بالمدن الساحلية الأخرى.

ويوثق المصور السعودي، فهد التميمي، بعض اللقطات من محافظة حقل (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)، حيث تستهويه فكرة التدوين، ما بين الكتابة وصناعة الفيديوهات.

وفي حديقة اسمها الدرة، وهي واحدة من أجمل الحدائق في حقل، أوضح التميمي أنه باستطاعة الزائر مشاهدة دول المناطق المجاورة.

ويقول التميمي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إن شاطئ حقل "يُعتبر من أعجب البحار بعكس البحار الثانية التي لا تحتضن الشعاب المرجانية"، مضيفًا: "أصفه بأنه تحفة ربانية".

ويعتبر المصور السعودي أن هذه المنطقة حية بسبب ألوانها وحتى أشكالها المختلفة من الجبال، التي تتغير كلما مضيت قدمًا.

وتتوشح المرتفعات الجبلية الواقعة في الشرق والجنوب الشرقي من المحافظة بوشاح أبيض جميل خلال فصل الشتاء، بسبب تساقط الثلوج على هذه المرتفعات بما يضفي عليها مزيداً من الجمال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يتواجد في الشاطئ حطام السفينة "جورجيوس جي"، وهي سفينة شحن بريطانية غرقت بالقرب من المدينة قبل أربعة عقود (42 عاماً)، وتحديداً في عام 1978، ولا تزال حتى اليوم ترقد في البحر الأحمر نصف مغمورة.

وحاز مقطع الفيديو على العديد من ردود الفعل الإيجابية، دون أن يتوقع التميمي أنه سيترك تأثيرًا كبيرًا أو سيتسبب بنقلة نوعية في قناته عبر "يوتيوب".

ويُذكر أن المصور السعودي سيركز على السياحة السعودية وتوثيق الثقافات المختلفة، ساعيًا إلى دمج كتابة السيناريو مع الفيديو، حتى يقدم المحتوى لمتابعيه بصورة كاملة، خاصة عند نقله لمختلف الثقافات،