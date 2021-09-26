على ارتفاع 940 مترًا.. اكتشف ملاذ الباحثين عن الهدوء في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تبحث عن مكان هادئ وبعيد عن ضجيج الحياة، تُعد بحيرة شورمست في مقاطعة مازندران الإيرانية، خيارًا رائعًا.

وتقع البحيرة على بعد 200 كيلومتر من العاصمة الإيرانية، طهران، ويبلغ عمقها 15 مترًا، بحسب ما ذكره موقع "Visit Iran".

Credit: Saeed @yellinginthewind

وبينما تصل مساحتها إلى 15 ألف متر مربع، تقع البحيرة التي تطل على شجر الدر على ارتفاع 940 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

وتُحيط بهذه البحيرة غابات كثيفة ونباتات متنوعة، ما يعطيها جمالًا أخّاذًا.

Credit: Saeed @yellinginthewind

وفي العادة، يلتقط المصور الإيراني، محمد سعيد، صورًا للمدن والمناطق الحضرية، لكنه يميل أيضًا إلى الطبيعة الجميلة.

وكانت بحيرة شورمست من إحدى محطات المصور الإيراني.

ويتميز مناخ هذه المنطقة بفصوله الأربعة. وستستمتع حتمًا بنسمات الهواد الباردة خلال فصل الصيف، وبمنظر الجبال البيضاء المغطاة بالثلج في الشتاء.

Credit: Saeed @yellinginthewind

وأوضح موقع "Visit Iran" أن حالة الطقس في منطقة سافادكوه، قد تسببت بحدوث سحب وضباب حول بحيرة شورمست في الكثير من الأحيان، ما زاد من جمال البحيرة.

وأدى وجود الغطاء النباتي في هذه المنطقة إلى جعل المساحة المحيطة بالبحيرة تُغطى باللون الأخضر في جميع الفصول.

ورغم أن بحيرة شورمست مذهلة في فصل الشتاء، إلا أن أفضل وقت لزيارتها هو خلال فصل الربيع، حين يصل جمال الطبيعة حول البحيرة إلى ذروته بحيث يكون مناسبًا للتخييم.

ويمكنك أيضًا زيارة هذه البحيرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، عندما يكون الطقس أقل دفئًا والمناظر الطبيعية حول البحيرة أكثر متعة.

ومع ذلك، عندما تقرر السفر إلى بحيرة شورمست، احرص على ارتداء ملابس مناسبة، وتذكر أن درجة الحرارة غالبًا ما تكون أكثر برودة من أي مكان آخر.

Credit: Saeed @yellinginthewind

ويقول المصور الإيراني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "إنه مكان معروف بين الإيرانيين، يزوره الناس من أماكن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.. وهو مكان للعائلة والأصدقاء، ويمكنك التقاط صورًا جميلة للمناظر الطبيعية الاستثنائية".

Credit: Saeed @yellinginthewind

وهناك بعض وسائل الراحة المتوفرة بالقرب من بحيرة شورمست، مثل المطاعم، والمحلات التجارية، ودورات المياه، ومواقف السيارات.

ومن بين الأنشطة التي يقوم بها الزوار، هي صيد الأسماك، وركوب القوارب، والتزلج على الماء، وركوب الخيل، وركوب الدراجات.

وتشمل المعالم السياحية القريبة من البحيرة برج لاجیم التاريخي، وقلعة كنغلو، وشلال الحجر الجيري، وغيرها أيضًا.

وبالطبع، يمكنك استخدام الغرف والمنازل الريفية حول البحيرة للإقامة في المنطقة. ليس ذلك فحسب، وإنما يمكنك أيضًا التخييم حول بحيرة شورمست.

ويقوم السكان في القرية بتأجير مساكن بأسعار معقولة للزوار لفترة قصيرة.

Credit: Saeed @yellinginthewind

وكان سعيد يسعى إلى التقاط صورًا من أماكن مختلفة في إيران، بالإضافة إلى استكشاف المواقع الطبيعية بالبلاد، مثل البحيرات والجبال وغيرها.

ولكن، تغيرت خطط المصور الإيراني بسبب تفشي فيروس كورونا وفرض القيود على السفر من مدينة إلى أخرى.