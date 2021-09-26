بريطانيا تستقبل المسافرين الملقحين من الإمارات دون حجر صحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت سفارة دولة الإمارات لدى لندن أن المملكة المتحدة ستبدأ باستقبال المسافرين القادمين من الإمارات الذين حصلوا على التطعيم باللقاحات المعتمدة في بريطانيا، من دون حجر صحي اعتباراً من الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

اعتباراً من 4 أكتوبر 2021، ستقبل السلطات البريطانية اللقاحات المعتمدة لديها والتي تقدمها الهيئات الصحية في الدولة. اللقاحات المعتمدة هي أكسفورد / أسترازينيكا، وفايزر بايونتيك، وموديرنا، وجونسون.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنه "اعتباراً من 4 أكتوبر 2021، ستقبل السلطات البريطانية اللقاحات المعتمدة لديها، والتي تقدمها الهيئات الصحية في البلاد. اللقاحات المعتمدة هي أكسفورد/ أسترازينيكا، وفايزر- بيو إن تك، ومودرنا، وجونسون آند جونسون".

ونوهّت السفارة إلى أن المسافرين القادمين، يجب أن يكونوا قد تلقوا الجرعة الكاملة من أحد اللقاحات المعتمدة قبل 14 يوماً على الأقل من وصولهم، بالإضافة إلى إبراز ما يثبت تلقي الجرعة الكاملة من اللقاح، وعلى المسافرين القادمين إجراء فحص PCR في اليوم الثاني بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة، وإكمال استمارة تحديد مكان إقامة المسافر (Locator Form).

As international travel opens up, I am delighted that we have finalised arrangements with the UAE and will accept UAE 🇦🇪 vaccine certificates from 4th Oct. Good news for businesses and families Sign up for UAE Travel Advice email alerts at https://t.co/WTeoHL7joe

ومن جانبه، قال وزير الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، جيمس كليفرلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مع بدء السفر العالمي، يسعدني أننا انتهينا من الترتيبات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسنقبل شهادات اللقاح الإماراتية اعتباراً من الرابع من أكتوبر".

وذكرت الوزارة البريطانية أنه بالنسبة للراغبين في زيارة إنجلترا، فإنه اعتباراً من الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، لن يُطلب ممن حصل على جرعتين من اللقاح إجراء فحص "كوفيد-19"، قبل الوصول إلى إنجلترا من بلد ليس ضمن القائمة الحمراء، ولاحقاً في أكتوبر/ تشرين الأول، سيُستبدل متطلب إجراء فحص PCR باليوم الثاني بعد الوصول إلى إنجلترا بالفحص السريع الأقل كلفة.

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق عن رفع الإمارات من قائمة السفر الحمراء للمملكة المتحدة، لتصبح ضمن القائمة الصفراء، اعتباراً من الثامن من أغسطس/ آب الماضي.

لوائح جديدة

ووفقاً للوائح الجديدة، سيتعيّن على القادمين من دولة الإمارات إبراز فحص PCR خلال 72 ساعة قبل السفر، والتسجيل في نظام "Locator Form"، والالتزام بالحجر الصحي في محل الإقامة لمدة 10 أيام، وإجراء فحص PCR في اليومين الثاني والثامن مع الإمكانية بتقليل مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام عن طريق إجراء فحص PCR في اليوم الخامس.

ولن يكون الحجر إلزامياً للمسافرين الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح "كوفيد-19" المعتمدة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، أو وكالة الأدوية الأوروبية، أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية إجراء فحص PCR في اليوم الثاني لهذه الفئة.

والمسافرون الذين لم يتلقوا الجرعة الكاملة المعتمدة عن طريق الهيئات الصحية المذكورة، سيكون مطلوباً منهم الحجر المنزلي.