دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أن القيادة عبر طبيعة جبلية وعرة تُعد أمرًا شاقًا، إلا أن هذه المشاهد الجوية الخلابة في سلطنة عُمان، قد تستحق عناء الطريق.

وفي هذه المشاهد الساحرة، توثق عدسة مصور عُماني أحد أجمل وأغرب الطرق الجبلية الموجودة في ولاية خصب بمحافظة مسندم.

مشهد جوي مذهل يبرز المسار المتعرج للطريق إلى وادي الروضة في سلطنة عمان Credit: @awf_alshehhi

ويمتاز الطريق إلى وادي الروضة بالعديد من الأحافير والأثار التي تؤكد وجود تجمعات قديمة، والتي يمكن للزائر مشاهدتها، وفقًا لوزارة السياحة العمانية.

ويقول المصور العماني عوف الشحي، لموقع CNN بالعربية، إن الطريق إلى منطقة الروضة الجبلية ينفرد بتضاريسه وتكويناته الصخرية الرائعة، إذ يتوسط الجبال الشاهقة، ويمر بعدة قرى جبلية.

Credit: awf_alshehhi

وأضاف الشحي أن الطريق إلى الروضة هو عبارة عن مسار متعرج ووادٍ ضيق يتسع لسيارة واحدة فقط لتعبر خلاله.

يتسع الطريق عبر الوادي الضيق إلى سيارة واحدة فقط Credit: @awf_alshehhi

ولطالما أرد المصور العُماني توثيق هذا الطريق من زاوية مختلفة، وقد سنحت له هذه الفرصة عندما كان متوجهًا لزيارة أحد أقاربه، بحسب ما ذكره.

وتمكن الشحي هذه المرة من التقاط صورًا جوية للطريق بواسطة الطائرة المسيرّة عن بعد "الدرون"، واصفًا المشهد من الأعلى بأنه أشبه بـ"لوحة فنية من صنع الطبيعة".

Credit: @awf_alshehhi

وعن صعوبات القيادة على هذا الطريق، يشير الشحي إلى أنه يتسم بمسار صعود وهبوط، ما يتطلب قيادة سيارات دفع رباعي، مضيفًا أنه في حالة تساقط المطر، ينقطع الطريق بسبب الأودية.

أما في حالة وقوع حادث أو عطل ما في السيارة، فلا توجد أي خدمات متوفرة على الطريق، الذي يبعد أيضًا عن مركز الولاية.

وعن تجربته الشخصية في القيادة على هذا الطريق، يقول الشحي: "أحب القيادة على الطرق الجبلية، كما أني اعتدت هذا الطريق الذي يقود إلى معظم مناطق التخييم التي أرتادها خلال فصل الشتاء".

ويرى الشحي أن الطريق مناسب للغاية لهواة المغامرات الجبلية بسيارات الدفع الرباعي، مضيفًا أنه يتمنى في المستقبل رؤية هذه المنطقة تستقبل المسابقات التي تخص الرياضات الجبلية مثل "الرالي"، وسباقات الدراجات الهوائية.

وينصح الشحي الأشخاص الذين يريدون زيارة المنطقة لأول مرة، بأن يذهبوا برفقة أحد أبناء محافظة مسندم من أصحاب الخبرة، وممن يستخدمون الطرق الجبلية.