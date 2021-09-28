دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم"، حتى تكون وجهة عالمية طوال العام وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأفاد بيان نقلته وكالة وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير.

كما تهدف استراتيجية عسير إلى تحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية طوال العام، مستقطبة أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030.

وسيتم استغلال المقومات السياحية في المنطقة التي ستُستثمر من خلال مشروعات سياحية نوعية، لإبراز تنوعها الجغرافي والطبيعي، مع كشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

وبحسب البيان، أكد ولي العهد السعودي أن هذه الاستراتيجية ستسهم في صناعة حراك اقتصادي فعّال، عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة، كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير.