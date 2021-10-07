دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مكتب حكومة أبوظبي الإعلامي، عبر حسابه في إنستغرام، عن تحديث قائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة.

وفي منشوره، أوضح المكتب أنه لن تكون هناك حاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، وسيبدأ العمل بالقائمة المحدثة اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وتشمل القائمة: