نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يزخر المغرب بالعديد من العجائب الطبيعية الخلابة، إلا أن هذه المنطقة بصخورها العملاقة الملونة بالأزرق والأحمر والأصفر تعد أحد أكثر الإبداعات الفنية إثارة للدهشة في البلاد، فما حقيقتها؟

Credit: @mounir_discover

ويقول المصور والمغامر المغربي منير الزكماني، لموقع CNN بالعربية، إنه أراد استكشاف منطقة الصخور الملونة في جبال الأطلس الصغير بالقرب من قرية تافراوت وتوثيقها من زوايا جديدة تحمل توقيعه.

Credit: @mounir_discover

وتقع قرية تافراوت في وادي أملن، وتحيط بها كتل شهيرة من الجرانيت الوردي، وفقًا لموقع المجلس الجهوي للسياحة في جهة سوس ماسة بالمغرب.

Credit: @mounir_discover

ويشرح الزكماني أنه يمكن الوصول إلى الموقع عبر بوابة مدينة أغادير التي تبعد عن الصخور الملونة حوالي 180 كيلومترًا، حسبما ذكره.

Credit: @mounir_discover

ويوضح الزكماني أن منطقة الصخور الملونة في تافراوت تتضمن تكوينات صخرية قام بطلائها فنان بلجيكي يدعى جان فيرام في عام 1984، ليهدي العمل الفني لشريكة حياته.

Credit: @mounir_discover

ويصف الزكماني مشهد الصخور بأنه لوحة فنية من أنامل الفنان البلجيكي جون فيرام وسط الطبيعة الخلابة.

Credit: @mounir_discover

ومن وجهة نظر الزكماني، تكمن أهمية هذا الموقع في إستقطابه للزوار المغاربة وكذلك السياح من مختلف أنحاء العالم لما تحمله المنطقة من مناظر طبيعية خلابة، مضيفًا أنه من خلال زيارتك للمكان تسحرك الطبيعة وروعة الصخور الجرانيتية العملاقة، التي تتخذ أشكالاً وأحجاماً متفردة وغريبة.

وخلال عملية التوثيق، حاول المصور المغربي إبراز الصخور العملاقة بألوانها المتعددة من الأزرق والأحمر والأصفر بزوايا جديدة.

وينصح الزكماني الراغبين في زيارة الموقع أن يغتنموا الفرصة بخوض تجربة نشاطات جديدة تتميز بها المنطقة كتسلق الجبال والإستغوار المائي وغيرها من الأنشطة أخرى.

واشتهر الفنان البلجيكي جان فيرام بتلوين الصخور، إذ قام بطلاء تكوينات صخرية وسط صحراء سيناء في مصر باللون الأزرق في عام 1980 لذكرى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي عُقدت في كامب ديفيد عام 1979.