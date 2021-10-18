الغاق السقطري "يغزو" إحدى شواطئ سلطنة عُمان في مشهد مهيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في هذه المشاهد المبهرة، تبدو أسراب هذا النوع من الطيور وكأنها تغزو إحدى الشواطئ في سلطنة عُمان.

واستطاع المصور العماني علي حربي أن يرصد المشهد المهيب لأعداد لا حصر لها من أسراب طيور "الغاق السقطري" المهاجر لشاطئ "بصه" في ولاية خصب بسلطنة عُمان.

لقطة تبرز "غزو" طيور الغاق السقطري لشاطئ بصه بولاية خصب في سلطنة عمان Credit: Ali Harbi/ @e7rbi

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، يشرح حربي أن هذه الظاهرة لا تحدث سوى مرة، لافتًا إلى أن هذا العام شهد هجرة هذا النوع بأعداد كبيرة ملفته للأنظار، ما دفعه لتوثيقها بطريقة فنية تحمل توقيعه.

ويشير حربي إلى أن طائر الغاق السقطري، يُعد من الطيور المعرضة لخطر الانقراض، وفقًا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

لقطة تبرز "غزو" طيور الغاق السقطري لشاطئ بصه بولاية خصب في سلطنة عمان Credit: Ali Harbi/ @e7rbi

وغالبًا ما تُهاجر طيور الغاق السقطري إلى المناطق الساحلية في محافظة مُسندم، إلا أن مثل هذه التجمعات الهائلة لا تحدث إلا على شاطئ بصه بولاية خصب، حيث تكاد تغطي أسراب الغاق السقطري الشاطئ بأكمله، وفقًا لما ذكره المصور العُماني.

يعد طائر الغاق السقطري معرض لخطر الانقراض وفق القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة Credit: Ali Harbi/ @e7rbi

وخلال عملية التوثيق التي جرت على يومين، حرص الحربي على إبراز كثافة أعداد الغاق السقطري في بعض اللقطات، بينما ركز في اللقطات الأخرى على تفاصيل الطائر بشكل دقيق، حسبما ذكره.

تعد سواحل محافظة مسندم محطة هجرة لطيور الغاق السقطري في عُمان Credit: Ali Harbi/ @e7rbi

ويصف حربي المشاهد التي وثقها لطيور الغاق السقطري، والتي كادت تغطي شاطئ بصه بأكمله، بأنها أشبه بحملة غزو في منظر يثير الدهشة والذهول، ويدفع للتفكرّ في عظمة صنع الخالق، على حد تعبيره.

تبرز هذه اللقطة تفاصيل الغاق السقطري الذي يكتسي تماماً بريش أسود اللون Credit: Ali Harbi/ @e7rbi

ولم يتوقع الحربي أن تنال لقطاته المميزة التي شاركها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي هذا القدر من التفاعل الكثير، والتي تداولتها صحف محلية في المنطقة.

ومن المعروف عن طائر الغاق السقطري أنه طائر اجتماعي يعيش في أسراب كبيرة، وهو من الأنواع البحرية.

وتكتسي الطيور البالغة من هذا نوع الغاق السقطري بريش أسود اللون، وتتمتع برقبة نحيلة، أما الطيور غير البالغة منها فتتمتع بريش بني اللون، وغالبًا ما تتميز بلونها الأبيض على بطنها وصدرها من أسفل.