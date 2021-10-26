الإمارات تُحدّث بروتوكول سفر المواطنين للدول التي تم منع السفر إليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات تحديث بروتوكول سفر المواطنين إلى الدول التي تم منع السفر إليها اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عبر موقعها، يهدف ذلك إلى تعزيز استراتيجية البلاد بمرحلة التعافي، والانفتاح التدريجي في القطاعات الحيوية كافة، والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.

وأوضح البروتوكول أنه سيتم السماح بسفر المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح معتمد ضد "كوفيد-19"، إضافة إلى استمرار منع سفر المواطنين غير الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح، ويُستثنى من ذلك المهمات الرسمية، والحالات المرضية وممن يتلقون العلاج خارج الدولة والحالات الإنسانية، والبعثات الدراسية خارج الدولة، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية.

وأفادت "وام" بأنه يُشترط على المواطنين العائدين من تلك الدول إبراز نتيجة فحص سلبية، أُجريت في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة.

ويجب أيضًا إبراز نتيجة فحص سريع آخر تم إجراؤه في غضون 6 ساعات كحد أقصى قبل موعد المغادرة.

و أشار البروتوكول إلى أنه يتعين على فئة المطعمين إجراء فحص "PCR" عند القدوم، وإجراء فحصين آخرين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول.

وبالنسبة إلى فئة الأشخاص غير المطعمين، فيجب إجراء فحص "PCR" عند القدوم، مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام، وإجراء فحص في اليوم التاسع.

وتضمن البروتوكول أيضًا عددًا من اشتراطات المغادرة، وهي ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي للمواطنين، وإبراز نتيجة فحص سلبية خلال 48 ساعة، إضافة إلى الالتزام بإجراءات الوجهة.

وتنصح هيئة "الطوارئ والأزمات" و"الطيران المدني" بأنه يتوجب على المسافرين التوجه إلى المراكز الصحية في حال ظهور أعراض أو الإصابة بفيروس كورونا، مع تبليغ سفارة الدولة.

وأشار البروتوكول إلى عدم سفر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، حفاظًا على صحة وسلامة المسافرين.