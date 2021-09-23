طيران الإمارات تطبق "جواز سفر إياتا" عبر القارات الست

شاهد.. طيران الإمارات تستعد لأطول رحلة في العالم دون توقف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكملت طيران الإمارات توفير تطبيق "جواز سفر اياتا" لعملائها الذين يسافرون إلى جميع وجهاتها، لتصبح بذلك أول ناقلة في العالم توفر هذه الشهادة الصحية الرقمية في القارات الست.

وفي أعقاب تجارب قامت بها في أبريل/نيسان الماضي، على خطوط مختارة انطلاقاً من مركزها في دبي، واصلت طيران الإمارات تدريجياً توسيع حل "جواز سفر اياتا" التجريبي ليشمل 12 مساراً في يونيو/حزيران. ووقعت مؤخراً عقداً مع اياتا لاعتماد الحل عبر شبكتها العالمية.

ويتوفر تطبيق "جواز سفر اياتا" الآن لعملاء طيران الإمارات المسافرين من 50 مدينة، ومن المتوقع أن يشمل أكثر من 120 وجهة بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عادل الرضا: "تواصل طيران الإمارات الاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية، مثل جواز سفر اياتا، حتى نقدم لعملائنا رحلات سلسة وتجارب لا تلامسية، ونُمكّن فرق المطار من التعامل مع عمليات فحص المستندات بكفاءة وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية".

وقال نائب رئيس أول العمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي نيكولاس كرين،: "سوف يعزز اعتماد طيران الإمارات جواز سفر اياتا عبر شبكتها العالمية دور التطبيق كأداة رئيسية في إدارة الأعداد الكبيرة من الشهادات الصحية المطلوبة للسفر، وذلك أن حفظ البيانات وإدارتها ومعالجتها آلياً وبصورة آمنة، سيتيح للركاب وشركات الطيران والمطارات والسلطات الحكومية إنجاز الإجراءات بسرعة وسهولة وتجنب الانتظار في الطوابير لفحص المستندات".

المميزات الرئيسية لجواز سفر اياتا:

مرجع لأحدث متطلبات السفر: يقدم للركاب معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والفحوصات والتطعيم لرحلاتهم

سِجِّل لمراكز الفحص: يعرض للركاب مراكز فحوصات "كوفيد-19" المعتمدة في مواقع المغادرة التي تفي بمتطلبات وجهاتهم.

توثيق رقمي: يتيح للركاب إدارة وثائق سفرهم رقمياً، بدءاً من تلقي نتائج الفحوصات وشهادات التطعيم مباشرةً من المختبرات المعتمدة ومراكز الفحص، إلى مشاركة هذه المستندات بسهولة وأمان مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر.

ويمكن للمسافرين الآن الوصول إلى أكثر من 1500 مختبر لفحوصات "كوفيد-19" عبر تطبيق "جواز سفر اياتا"، وهذا العدد في ازدياد متواصل. ويستطيع مواطنو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تسجيل شهادة اللقاح على التطبيق، والعمل جارٍ لربط مجموعة واسعة من وثائق السفر الرقمية المعتمدة لربطها بالتطبيق أو تحميلها عليه. ويمكن للمسافرين تنزيل التطبيق وتسجيل أنفسهم وإنشاء هوياتهم الرقمية باستخدام جوازات سفرهم.

وتشمل التحسينات المستقبلية تمكين العملاء من مشاركة مستنداتهم الرقمية للسفر قبل وصولهم إلى المطارات، مثل شهادات التطعيم ونتائج فحوصات "كوفيد-19"، لتظهر بشكل آمن وتلقائي في نظام طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر.