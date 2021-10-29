بعد أن تم تصنيفها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية أمانًا في العالم.. اليونان تستعد لبدء موسم السياحة الصيفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن العالم بدأ يفتح أبوابه تدريجيًا وببطء وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن السفر يبقى في مقدمة أذهان الكثيرين منا.

وإذا كنت تتساءل عن بعض الأماكن التي يجب أن تكون على قائمة سفرك، إليك ما ذكره كتاب Lonely Planet، المطروح للبيع حاليًا، عن أفضل الوجهات لعام 2022.

أفضل 10 دول:

10. مصر

تعتبر مصر موطنًا لأهرامات الجيزة، وواحدة من عجائب الدنيا السبع.

ورغم أن تاريخها يزيد عن 4,500 عام، إلا أننا ما نزال نتعلم المزيد عن هذه الأعاجيب المعمارية كل عام.

وعلى سبيل المثال، أُعيد افتتاح هرم زوسر، الذي يبلغ ارتفاعه 207 أقدام، وهو أقدم هرم في المجموعة، أمام جميع الأشخاص في العام الماضي.

9. مالاوي

تتمتع مالاوي بالعديد من عوامل الجذب التي ستثير انتباهك، مثل رحلات السفاري، حيث يمكنك مشاهدة الأفيال والبابون وأفراس النهر والحيوانات الأخرى في موائلها الأصلية، وكل ذلك مقابل جزء بسيط من السعر.

8. نيبال

يكاد يكون من المستحيل جلب موضوع نيبال دون الحديث عن جبل إيفرست. لكن هذه الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا لديها الكثير مما تقدمه للمسافرين الذين لا يتسلقون أعلى جبل في العالم.

وفي منطقة موستانج النائية، التي تعني "السهل الخصب"، يستطيع المتنزهون استكشاف الصحراء المرتفعة ومقابلة السكان المحليين في منازلهم على طول الطريق، وتناول الطعام النيبالي.

7. سلطنة عمان

هل تعتقد أن النرويج هي المكان الوحيد في العالم الذي توجد فيه مضائق؟ فكر مرة أخرى.

في محافظة مسندم العمانية، تصل الجبال إلى ارتفاع ألفي متر لتخلق خلفية مذهلة لمساحات ضيقة من المياه.

ولكن هذا ليس كل ما تقدمه عُمان. ففي نفس الرحلة يمكنك أيضًا تجربة "الربع الخالي"، وهو امتداد صحراوي، حيث تلتقي عُمان باليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

6. أنجويلا

تعد أنجويلا إقليمًا بريطانيًا ما وراء البحار وليست دولة من الناحية الفنية. ومع ذلك، فإن الجزيرة الكاريبية الرائعة تستحق نظرة فاحصة.

وبعد إعادة افتتاحها، أصبحت أنجويلا من بين الوجهات المفضلة لدى المساهمة في CNN، هانا سيليجسون، التي سافرت إليها مع أطفالها الصغار في يناير/ كانون الثاني.

5. سلوفينيا

بفضل الحجم الصغير للبلاد، يستطيع الزوار تغطية مجموعة واسعة من التضاريس في فترة زمنية قصيرة، من بحيرة بليد الخلابة إلى العاصمة الصاخبة ليوبليانا.

4. بيليز

هل ترغب في استكشاف أطلال حضارة المايا والسباحة في المياه الزرقاء ومشاهدة الحياة البرية الرائعة؟ تمتلك بيليز كل هذا وأكثر، ويمكن الوصول إليها عبر رحلات جوية مباشرة من عدة مدن في أمريكا الشمالية.

3. موريشيوس

يتساءل كثير من الأشخاص حول موقع موريشيوس عبر غوغل، حيث تتواجد في المحيط الهندي على بعد 700 ميل شرق مدغشقر.

وبعد أن عرفت موقعه، إليك بعض الأسباب لزيارة هذا الملاذ الإفريقي الذي لم يتم تقديره كثيرًا، من خلال المساهم في شبكة CNN توني سمارت.

ويقول سمارت: "يسكنه أناس مسالمون ومتعددو الأعراق، مغطاه بملاعب غولف رائعة، وتقدم عددًا لا يحصى من الرياضات المائية، والرحلات الجبلية، والصيد، ومراقبة الطيور، ومنتجعات فاخرة، وعاصمة استعمارية قديمة، وطعام رائع، وفنادق بثلاث وأربع نجوم، وواحدة من أفضل الحدائق النباتية في العالم، وحانات شاطئية جميلة، ومواقع اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى أحد أقدم المسارات لسباقات الخيل في العالم، كما يمكنك مشاهدة معالم المدينة الرائعة".

2. النرويج

يتم تضمين النرويج باستمرار في قوائم أسعد دول العالم. إذًا ما هو سرها؟ سألت شبكة CNN اثنين من أفراد العائلة المالكة في البلاد، ولي العهد الأمير هاكون وولية العهد ميته ماريت، عن نظرياتهما.

وأجابت ميته ماريت: "نحن نحب أن نكون بالخارج في الطبيعة.. إذا كنت في منزل نرويجي يوم الأحد ولا تذهب في نزهة في الغابة.. فهذا ليس جيدًا".

جزر كوك

حقيقة ممتعة: تقوم شركة طيران نيوزيلندا بتشغيل رحلة واحدة فقط من الولايات المتحدة، والتي لا تسافر إلى نيوزيلندا. وبدلًا من ذلك، تربط لوس أنجلوس بمدينة راروتونجا، وهي عاصمة جزر كوك وبوابة لبعض أجمل الأماكن على هذا الكوكب.

أفضل 10 مناطق:

1. إقليم المضايق، آيسلندا

2. فيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة

3. شيشوانغبانا، الصين

4. كينت هيريتدج كوست، المملكة المتحدة

5. بورتوريكو، الولايات المتحدة

6. شيكوكو، اليابان

7. صحراء أتاكاما، تشيلي

8. ذا سينيك ريم، أستراليا

9. جزيرة فانكوفر، كندا

10. بورغوني، فرنسا

أفضل 10 مدن:

1. أوكلاند، نيوزيلندا

2. تايبيه، تايوان

3. فريبورغ، ألمانيا

4. أتلانتا، الولايات المتحدة

5. لاغوس، نيجيريا

6. نيقوسيا، قبرص

7. دبلن، إيرلندا

8. ميريدا، المكسيك

9. فلورنسا، إيطاليا

10. جونجو، كوريا الجنوبية